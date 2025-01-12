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Усик отримав одну із найпрестижніших нагород у боксі

12 січня 2025 09:48
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик став найкращим боксером року за версією The Ring — деталі
Український боксер Олександр Усик під час бою з Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

У світовому боксі продовжують підбивати підсумки року. Та роздавати різноманітні нагороди

Український боксер Олександр Усик визнаний боксером року за версією журналу The Ring, повідомляє Ring Magazine.

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Церемонія нагородження відбулася у Лондоні. Нагорода, яку отримав Усик, стала не єдиною, яка його безпосередньо стосується. 

Усик та нагороди The Ring

Олександр Усик став справжньою зіркою вечора. Українець провів минулого року два бої, обидва вони були проти британця Тайсона Ф'юрі, обидва стали переможними. І обидва стали центральними подіями світового боксу у 2024 році.

Перший бій Усика та Ф'юрі став подією року за версією The Ring. А 9-й раунд у тому ж поєдинку — раундом року.

Зараз Олександр Усик на відпочинку, але вже не раз заявляв про готовність повернутися до боїв. Зокрема, мова йшла про реванш з Даніелем Дюбуа. 

Нагадаємо, українська бійчиня ММА повернулася на октагон після довготривалої перерви.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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