Усик став найкращим боксером року за версією The Ring — деталі

Український боксер Олександр Усик під час бою з Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У світовому боксі продовжують підбивати підсумки року. Та роздавати різноманітні нагороди.

Український боксер Олександр Усик визнаний боксером року за версією журналу The Ring, повідомляє Ring Magazine.

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Церемонія нагородження відбулася у Лондоні. Нагорода, яку отримав Усик, стала не єдиною, яка його безпосередньо стосується.

🏆 Oleksandr Usyk has won The Ring Male Fighter of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/VVkGakum6g — Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025

Усик та нагороди The Ring

Олександр Усик став справжньою зіркою вечора. Українець провів минулого року два бої, обидва вони були проти британця Тайсона Ф'юрі, обидва стали переможними. І обидва стали центральними подіями світового боксу у 2024 році.

Перший бій Усика та Ф'юрі став подією року за версією The Ring. А 9-й раунд у тому ж поєдинку — раундом року.

Зараз Олександр Усик на відпочинку, але вже не раз заявляв про готовність повернутися до боїв. Зокрема, мова йшла про реванш з Даніелем Дюбуа.

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