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Усик став найкращим боксером року за версією WBC

6 січня 2025 21:05
Ольга Антоновська - редактор
Олександр Усик — найкращий боксер року за версією WBC
Український боксер Олександр Усик. Фото: X/Turki Aalalshikh
Ольга Антоновська - редактор

Відомий український спортсмен Олександр Усик став боксером року за версією WBC. Протягом минулого року важковаговик продемонстрував свій професіоналізм усьому світу.

Про це повідомили на сторінці Світової боксерської ради (WBC) в Instagram у понеділок, 6 січня.

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Олександр Усик — найкращий боксер року

Як зазначили у WBC, у травні 2024 року Олександр Усик став беззаперечним чемпіоном у суперважків та надважкій вазі після того, як переміг Тайсона Ф'юрі в епічному бою. А минулого тижня Усик успішно захистив свій пояс WBC.

"Усик неодноразово демонстрував свої виняткові навички за межами України, демонструючи свій глобальний вплив на спорт. Ці досягнення роблять Усика одним з найвидатніших боксерів свого покоління", — йдеться у повідомленні.

Олександр Усик став боксером року
Повідомлення про визнання Олександра Усика боксером року. Фото: скриншот

Нагадаємо, боксер Олександр Усик здобув перемогу у реванші з Тайсоном Ф'юрі. Завдяки цьому він став найкращим боксером своєї епохи.

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі заявив, що продовжить кар'єру. При цьому він у боксі досяг усіх висот і йому вже нічого доводити.

спорт Олександр Усик бокс спортсмен українські боксери WBC

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