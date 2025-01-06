Олександр Усик — найкращий боксер року за версією WBC

Український боксер Олександр Усик. Фото: X/Turki Aalalshikh

Відомий український спортсмен Олександр Усик став боксером року за версією WBC. Протягом минулого року важковаговик продемонстрував свій професіоналізм усьому світу.

Про це повідомили на сторінці Світової боксерської ради (WBC) в Instagram у понеділок, 6 січня.

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Олександр Усик — найкращий боксер року

Як зазначили у WBC, у травні 2024 року Олександр Усик став беззаперечним чемпіоном у суперважків та надважкій вазі після того, як переміг Тайсона Ф'юрі в епічному бою. А минулого тижня Усик успішно захистив свій пояс WBC.

"Усик неодноразово демонстрував свої виняткові навички за межами України, демонструючи свій глобальний вплив на спорт. Ці досягнення роблять Усика одним з найвидатніших боксерів свого покоління", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про визнання Олександра Усика боксером року. Фото: скриншот

Нагадаємо, боксер Олександр Усик здобув перемогу у реванші з Тайсоном Ф'юрі. Завдяки цьому він став найкращим боксером своєї епохи.

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі заявив, що продовжить кар'єру. При цьому він у боксі досяг усіх висот і йому вже нічого доводити.