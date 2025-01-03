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Скільки ще часу триватиме кар'єра Усика — думка Хитрова

3 січня 2025 16:45
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик продовжить кар'єру до 40 років — думка Євгена Хитрова
Євген Хитров. Фото: instagram.com/real_khytrov/
Олексій Паламарчук - Редактор

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі заявив, що продовжить кар'єру. При цьому він у боксі досяг усіх висот і йому вже нічого доводити.

Про те, скільки ще може боксувати 38-річний Усик, висловився його колишній партнер по збірній України, чемпіон світу 2011 року Євген Хитров в інтерв'ю Sport.ua.

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Раритетне фото збірної України у 2011 році, де Хитров, Усик, Гвоздик і Шелестюк. Фото: instagram.com/real_khytrov

До якого віку боксуватиме Усик

Колишній український боксер підкреслив, що подальша доля Усика залежить від результату бою Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера, який відбудеться 25 лютого.

Хитров висловився на користь Дюбуа та додав, що переговори про бій британця з Усиком за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі можуть розпочатися лише після цього. Якщо все складеться вдало, на думку Хитрова, такого бою варто очікувати ближче до осені.

"Я вважаю фаворитом Усика, і якщо він знову переможе Дюбуа, то зможе з почуттям виконаного обов'язку повісити рукавички на цвях. Втім, можливо, у славетного українця інші плани. Тим більше, що те, як боксував 38-річний Усик у реванші з Тайсоном Ф'юрі, дає підстави стверджувати: він ще щонайменше два роки може виступати на найвищому рівні", — сказав Хитров.

Нагадаємо, легендарний британський абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс розповів, як би переміг Усика.

Промоутер Тайсона Ф'юрі протестує проти рішення суддів у поєдинку з Усиком.

Колишній об'єднаний чемпіон світу Володимир Кличко готовий стати першим суперником Ф'юрі після Усика.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери

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