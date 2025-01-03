Александр Усик продолжит карьеру до 40 лет — мнение Евгения Хитрова

Евгений Хитров. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри заявил, что продолжит карьеру. При этом он в боксе добился всех высот и ему уже нечего доказывать.

О том, сколько еще может боксировать 38-летний Усик высказался бывший его партнер по сборной Украины, чемпион мира-2011 Евгений Хитров в интервью Sport.ua.

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Раритетное фото сборной Украины в 2011-м году, где Хитров, Усик, Гвоздик и Шелестюк. Фото: instagram.com/real_khytrov

До скольких лет будет боксировать Усик

Бывший украинский боксер подчеркнул, что дальнейшая судьба Усика зависит от исхода боя Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера, который состоится 25 февраля.

Хитров отдал предпочтение в пользу Дюбуа и добавил, что переговоры о бое британца с Усиком за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе могут начаться только после этого. Если все сложится удачно, по мнению Хитрова, такого боя следует ожидать ближе к осени.

"Я считаю фаворитом Усика, и если он снова одолеет Дюбуа, то сможет с чувством выполненного долга повесить перчатки на гвоздь. Впрочем, возможно, у прославленного украинца другие планы. Тем более, что то, как боксировал 38-летний Усик в бою-реванше с Тайсоном Фьюри дает основания утверждать: он еще по крайней мере два года может выступать на самом высоком уровне", — сказал Хитров.

Напомним, легендарный британский абсолютный чемпион Леннокс Льюис рассказал, как бы победил Усика.

Промоутер Тайсона Фьюри протестует против решения судей в поединке с Усиком.

Бывший объединенный чемпион мира Владимир Кличко готов стать первым соперником Фьюри после Усика.