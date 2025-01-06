Александр Усик — лучший боксер года по версии WBC

Украинский боксер Александр Усик. Фото: X/Turki Aalalshikh

Известный украинский спортсмен Александр Усик стал боксером года по версии WBC. В течение прошлого года тяжеловес продемонстрировал свой профессионализм всему миру.

Об этом сообщили на странице Всемирного боксерского совета (WBC) в Instagram в понедельник, 6 января.

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Александр Усик — лучший боксер года

Как отметили в WBC, в мае 2024 года Александр Усик стал безоговорочным чемпионом в супертяжелом весе после того, как победил Тайсона Фьюри в эпическом бою. А на прошлой неделе Усик успешно защитил свой пояс WBC.

"Усик неоднократно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт. Эти достижения делают Усика одним из величайших боксеров своего поколения", — говорится в сообщении.

Сообщение о признании Александра Усика боксером года. Фото: скриншот

Напомним, боксер Александр Усик одержал победу в реванше с Тайсоном Фьюри. Благодаря этому он стал лучшим боксером своей эпохи.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри заявил, что продолжит карьеру При этом он в боксе достиг всех высот и ему уже нечего доказывать.