Усик стал лучшим боксером года по версии The Ring — детали

Украинский боксер Александр Усик во время боя с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В мировом боксе продолжают подводить итоги года. И раздавать разнообразные награды.

Украинский боксер Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, сообщает Ring Magazine.

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Церемония награждения состоялась в Лондоне. Награда, которую получил Усик, стала не единственной, которая его непосредственно касается.

🏆 Александр Усик стал победителем премии The Ring Male Fighter of the Year #TheRingAwards pic.twitter.com/VVkGakum6g — Ring Magazine (@ringmagazine) 11 января 2025

Усик и награды The Ring

Александр Усик стал настоящей звездой вечера. Украинец провел в прошлом году два боя, оба они были против британца Тайсона Ф'юри, оба стали победными. И оба стали центральными событиями мирового бокса в 2024 году.

Первый бой Усика и Ф'юри стал событием года по версии The Ring. А 9-й раунд в том же поединке — раундом года.

Сейчас Александр Усик находится на отдыхе, но уже не раз заявлял о готовности вернуться к боям. В частности, речь шла о реванше с Даниэлем Дюбуа.

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