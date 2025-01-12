Усик стал лучшим боксером года по версии The Ring — детали

Усик получил одну из самых престижных наград в боксе
В мировом боксе продолжают подводить итоги года. И раздавать разнообразные награды.
Украинский боксер Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, сообщает Ring Magazine.
Церемония награждения состоялась в Лондоне. Награда, которую получил Усик, стала не единственной, которая его непосредственно касается.
🏆 Александр Усик стал победителем премии The Ring Male Fighter of the Year #TheRingAwards pic.twitter.com/VVkGakum6g— Ring Magazine (@ringmagazine) 11 января 2025
Усик и награды The Ring
Александр Усик стал настоящей звездой вечера. Украинец провел в прошлом году два боя, оба они были против британца Тайсона Ф'юри, оба стали победными. И оба стали центральными событиями мирового бокса в 2024 году.
Первый бой Усика и Ф'юри стал событием года по версии The Ring. А 9-й раунд в том же поединке — раундом года.
Сейчас Александр Усик находится на отдыхе, но уже не раз заявлял о готовности вернуться к боям. В частности, речь шла о реванше с Даниэлем Дюбуа.
Напомним, украинская женщина-боец ММА вернулась в октагон после долговременного перерыва.
Стало известно, где сейчас находится известная пловчиха Яна Клочкова.
Украинская дзюдоистка Дар'я Билодид поделилась фотографиями с тренировок.
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин скоро может сменить клуб.
Английский "Эвертон" нашел нового тренера.
Читайте Новини.LIVE!