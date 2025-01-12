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Усик получил одну из самых престижных наград в боксе

12 января 2025 09:48
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик стал лучшим боксером года по версии The Ring — детали
Украинский боксер Александр Усик во время боя с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

В мировом боксе продолжают подводить итоги года. И раздавать разнообразные награды.

Украинский боксер Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, сообщает Ring Magazine.

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Церемония награждения состоялась в Лондоне. Награда, которую получил Усик, стала не единственной, которая его непосредственно касается.

Усик и награды The Ring

Александр Усик стал настоящей звездой вечера. Украинец провел в прошлом году два боя, оба они были против британца Тайсона Ф'юри, оба стали победными. И оба стали центральными событиями мирового бокса в 2024 году.

Первый бой Усика и Ф'юри стал событием года по версии The Ring. А 9-й раунд в том же поединке — раундом года.

Сейчас Александр Усик находится на отдыхе, но уже не раз заявлял о готовности вернуться к боям. В частности, речь шла о реванше с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, украинская женщина-боец ММА вернулась в октагон после долговременного перерыва.

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09:15 Россияне обстреляли предприятие на Днепропетровщине — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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