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Динамо розсталося з гравцем, який посадив Шапаренка в запас

16 січня 2025 13:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо розлучилося з Володимиром Шепелєвим, екслідером клубу часів Хацкевича
Склад "Динамо" з Володимиром Шепелєвим. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" в січні позбулося другого досвідченого футболіста. Раніше команду покинув Олександр Андрієвський.

У клубі повідомили, що також розсталися з Володимиром Шепелєвим.

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Володимир Шепелєв покинув "Динамо". Фото: "Динамо"
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"Динамо" розсталося з колишнім лідером

Кияни офіційно оголосили, що за обопільною згодою розірвали контракт з центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим.

Після цього 27-річний футболіст залишить команду як вільний агент.

Одесит є вихованцем київського клубу і разом з командою вигравав чемпіонат України, двічі ставав переможцем Кубка і Суперкубка.

У поточному сезоні Шепелєв повернувся після важкої травми і провів на полі одну хвилину.

Зазначимо, що Шепелєв провів за "Динамо" 229 матчів, забив сім м'ячів і зробив 19 асистів. Також 27-річний футболіст провів шість матчів за збірну України.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив футболіста в 1 млн євро.

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