Динамо розлучилося з Володимиром Шепелєвим, екслідером клубу часів Хацкевича

Склад "Динамо" з Володимиром Шепелєвим. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в січні позбулося другого досвідченого футболіста. Раніше команду покинув Олександр Андрієвський.

У клубі повідомили, що також розсталися з Володимиром Шепелєвим.

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Кияни офіційно оголосили, що за обопільною згодою розірвали контракт з центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим.

Після цього 27-річний футболіст залишить команду як вільний агент.

Одесит є вихованцем київського клубу і разом з командою вигравав чемпіонат України, двічі ставав переможцем Кубка і Суперкубка.

У поточному сезоні Шепелєв повернувся після важкої травми і провів на полі одну хвилину.

Зазначимо, що Шепелєв провів за "Динамо" 229 матчів, забив сім м'ячів і зробив 19 асистів. Також 27-річний футболіст провів шість матчів за збірну України.

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