Динамо розлучилося з Володимиром Шепелєвим, екслідером клубу часів Хацкевича

Динамо розсталося з гравцем, який посадив Шапаренка в запас
Київське "Динамо" в січні позбулося другого досвідченого футболіста. Раніше команду покинув Олександр Андрієвський.
У клубі повідомили, що також розсталися з Володимиром Шепелєвим.
"Динамо" розсталося з колишнім лідером
Кияни офіційно оголосили, що за обопільною згодою розірвали контракт з центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим.
Після цього 27-річний футболіст залишить команду як вільний агент.
Одесит є вихованцем київського клубу і разом з командою вигравав чемпіонат України, двічі ставав переможцем Кубка і Суперкубка.
У поточному сезоні Шепелєв повернувся після важкої травми і провів на полі одну хвилину.
Зазначимо, що Шепелєв провів за "Динамо" 229 матчів, забив сім м'ячів і зробив 19 асистів. Також 27-річний футболіст провів шість матчів за збірну України.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив футболіста в 1 млн євро.
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