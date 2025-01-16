Динамо рассталось с Владимиром Шепелевым, экс-лидером клуба времен Хацкевича

Состав "Динамо" с Владимиром Шепелевым. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в январе лишилось второго опытного футболиста. Ранее команду покинул Александр Андриевский.

В клубе сообщили, что также расстались с Владимиром Шепелевым.

Читайте также:

Владимир Шепелев покинул "Динамо". Фото: "Динамо"

"Динамо" рассталось с бывшим лидером

Киевляне официально объявили, что по обоюдному согласию разорвали контракт с центральным полузащитником Владимиром Шепелевым.

После этого 27-летний футболист покинет команду как свободный агент.

Одессит является воспитанником киевского клуба и вместе с командой выигрывал чемпионат Украины, дважды становился победителем Кубка и Суперкубка.

В текущем сезоне Шепелев вернулся после тяжелой травмы и провел на поле одну минуту.

Отметим, что Шепелев провел за "Динамо" 229 матчей, забил семь мячей и сделал 19 ассистов. Также 27-летний футболист провел шесть матчей за сборную Украины.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценил футболиста в 1 млн евро.

Напомним, бывший лидер донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий приехал в прифронтовой Покровск.

Руководство лондонского "Арсенала" нашло новый клуб для левого защитника Александра Зинченко, который больше не входит в планы Микеля Артеты.

Лидер сборной Украины Анатолий Трубин перейдет в известный клуб из Европы.