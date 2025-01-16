Динамо рассталось с Владимиром Шепелевым, экс-лидером клуба времен Хацкевича

Динамо рассталось с игроком, который посадил Шапаренко в запас
Киевское "Динамо" в январе лишилось второго опытного футболиста. Ранее команду покинул Александр Андриевский.
В клубе сообщили, что также расстались с Владимиром Шепелевым.
"Динамо" рассталось с бывшим лидером
Киевляне официально объявили, что по обоюдному согласию разорвали контракт с центральным полузащитником Владимиром Шепелевым.
После этого 27-летний футболист покинет команду как свободный агент.
Одессит является воспитанником киевского клуба и вместе с командой выигрывал чемпионат Украины, дважды становился победителем Кубка и Суперкубка.
В текущем сезоне Шепелев вернулся после тяжелой травмы и провел на поле одну минуту.
Отметим, что Шепелев провел за "Динамо" 229 матчей, забил семь мячей и сделал 19 ассистов. Также 27-летний футболист провел шесть матчей за сборную Украины.
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