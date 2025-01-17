Усик празднует день рождения — сколько ему лет и что известно о нем

Украинский боксер Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Сегодня свой день рождения празднует боксер, который уже стал одной из легендарных фигур украинского спорта. Впрочем, не только украинского, но и мирового тоже.

Александр Усик сегодня, 17 января, празднует 38-летие, сообщает портал Новини.LIVE.

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Его спортивная карьера уже стала примером для подражания. При этом, он еще не планирует останавливаться.

Факты об Александре Усике

Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом "Полесье". Он до сих пор официально не дебютировал за клуб, но не исключает такую возможность в будущем.

Одна из мечтаний Усика — сыграть в кино. Частично она уже исполнена, украинец получил роль в голливудском фильме с известным актером Дуэйном Джонсоном.

Почему частично? Потому что Усик вполне возможно захочет большего, чем одна роль.

Александр Усик ведет дневник. Об этом он признался в одном из своих интервью. По словам боксера, он записывает туда свои эмоции и переживания.

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