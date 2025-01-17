Екатерина Усик показала уникальные семейные фотографии боксера

Екатерина Усик во время фотосессии. Снимок: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелой весовой категории Александр Усик празднует день рождения. Известному украинскому спортсмену исполнилось 38 лет.

Жена боксера на своей странице в Instagram показала, разницу между Александром на ринге и в кругу семьи.

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Екатерина Усик поздравила своего супруга с праздником. "С твоим днем! Люблю", — написала жена украинского спортсмена в социальной сети. Она добавила несколько фотографий, которые болельщики могли раньше не видеть.

Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Каков Усик в кругу родных и близких

С самого утра Екатерина Усик публикует фотографии своего мужа, однако среди них нет снимков боксера на ринге и с чемпионскими поясами. Жена Александра напоминает, что он остается любящим отцом и мужем.

Усик остается романтиком в отношениях с женой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик действительно старается проводить все свободное время с семьей. В 2024 году он мало внимания уделял Екатерине и детям. Боксер провел два важных поединка, стал абсолютным чемпионом мира и отправил на пенсию Тайсона Фьюри.

Александр Усик с детьми. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

О планах Усика на 2025 год ничего доподлинно не известно. Не исключено, что Александру придется провести еще один поединок, чтобы защитить свои титулы от претендента. Но боксер попытается уделить максимум внимания семье.

Александр Усик на отдыхе. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина Усик воспитывают сыновей Кирилла и Михаила и дочерей Елизавету и Марию, которая родилась в январе 2024 года.

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