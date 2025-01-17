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Майк Тайсон заплатил огромные деньги за новый шикарный особняк

17 января 2025 12:38
Алексей Паламарчук - Редактор
Майк Тайсон сделал одну из самых дорогих покупок в жизни
Майк Тайсон во время боя. Фото: instagram.com/miketyson/
Алексей Паламарчук - Редактор

Известный американский спортсмен Майк Тайсон стал обладателем огромного особняка с большой территорией. Легендарный боксер приобрел дом с участков во Флориде.

"Железный Майк" щедро заплатил за новый особняк, сообщает The Palm Beach Post.

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Прошлый год оказался насыщенным для Майка Тайсона. Боксер вернулся в ринг в возрасте 58 лет вернулся на ринг и провел бой с блогером Джейком Полом. Бывший спортсмен выстоял против молодого соперника 8 раундов по 2 минуты и проиграл единогласным решением судей. 

Новый дом Майка Тайсона
Так выглядит город, в котором купил дом Майк Тайсон. Фото: Palm Beach Post

Новый дом Тайсона 

За противостояние с Джейком Полом боксер заработал 20 млн долларов. Большую часть гонорара он потратил на приобретение особняка в городе Делрей-Бич, Флорида, США. Новый дом обошелся "Железному Майку" в 13 млн долларов. 

Особняк является частью сообщества Tierra del Rey Estates & Ranches (в переводе "Земля королей" — Ред.). Площадь участка, на котором построен дом, составляет 2,2 гектара. Соседями Майка Тайсона стали звезды шоу-бизнеса, американские политики и миллионеры. 

Напомним, донецкий "Шахтер" готовится к одному из рекордных трансферов в истории клуба. 

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спорт бокс Майк Тайсон особняк Флорида

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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