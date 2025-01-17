Миколенко може опинитися в популярному італійському клубі

Віталій Миколенко (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ще один футболіст збірної України може найближчим часом змінити клуб. Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко зацікавив одного із турецьких грандів.

Трансфер може відбутися влітку 2025 року, проте клуби вже зараз готуються до перемовин, повідомляє Tutto Mercato.

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Віталій Миколенко на газоні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Миколенко може опинитися в Італії

Захисник збірної України став одним із футболістів, на яких є попит з боку інших клубів. Віталій Миколенко перебуває в орбіті інтересів туринського "Ювентуса". Головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта вважає, що 25-річний Миколенко допоможе розв'язати проблему на лівому фланзі оборони.

"Ювентус" уже готується до переговорів щодо українського гравця, за якого "Евертон" захоче отримати солідну компенсацію. Трансферна вартість футболіста становить 28 млн євро. Його контракт з "ірисками" діє до літа 2026 року.

У сезоні 2024/2025 Миколенко зіграв за "Евертон" 20 матчів у всіх турнірах і зробив 1 результативну передачу.

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