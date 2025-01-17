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На Миколенка чекають в італійській команді — що відомо

17 січня 2025 15:41
Сергій Романчук - Редактор
Миколенко може опинитися в популярному італійському клубі
Віталій Миколенко (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Сергій Романчук - Редактор

Ще один футболіст збірної України може найближчим часом змінити клуб. Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко зацікавив одного із турецьких грандів.

Трансфер може відбутися влітку 2025 року, проте клуби вже зараз готуються до перемовин, повідомляє Tutto Mercato

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Англійський "Евертон" продовжує зазнавати економічних проблем, які пов'язані з дотриманням правила фінансового fair-play. У січні та в липні 2025 року "іриски" будуть змушені продати деяких футболістів, щоб уникнути можливих санкцій з боку Прем'єр-ліги. 

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко на газоні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Миколенко може опинитися в Італії 

Захисник збірної України став одним із футболістів, на яких є попит з боку інших клубів. Віталій Миколенко перебуває в орбіті інтересів туринського "Ювентуса". Головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта вважає, що 25-річний Миколенко допоможе розв'язати проблему на лівому фланзі оборони.

"Ювентус" уже готується до переговорів щодо українського гравця, за якого "Евертон" захоче отримати солідну компенсацію. Трансферна вартість футболіста становить 28 млн євро. Його контракт з "ірисками" діє до літа 2026 року. 

У сезоні 2024/2025 Миколенко зіграв за "Евертон" 20 матчів у всіх турнірах і зробив 1 результативну передачу. 

Нагадаємо, легендарний боксер Майк Тайсон витратив більшу частину гонорару за бій із Джейком Полом на розкішний маєток

Один із лідерів збірної України може опинитися в турецькому "Галатасараї" вже наприкінці січня 2025 року.

Донецький "Шахтар" збирається заплатити 15 млн євро за гравця, який може стати провідним форвардом команди. 

У збірній України пролунала важлива заява, яка стосується звинувачення Михайла Мудрика у вживанні допінгу.

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко

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