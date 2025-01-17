Миколенко может оказаться в популярном итальянском клубе

Виталий Миколенко (слева) во время матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Еще один футболист сборной Украины может в ближайшее время сменить клуб. Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко заинтересовал один из турецких грандов.

Трансфер может состояться летом 2025 года, однако клубы уже сейчас готовятся к переговорам, сообщает Tutto Mercato.

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Виталий Миколенко на газоне. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Миколенко может оказаться в Италии

Защитник сборной Украины стал одним из футболистов, на которых есть спрос со стороны других клубов. Виталий Миколенко находится в орбите интересов туринского "Ювентуса". Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта считает, что 25-летний Миколенко поможет решить проблему на левом фланге обороны.

"Ювентус" уже готовится к переговорам по украинскому игроку, за которого "Эвертон" захочет получить солидную компенсацию. Трансферная стоимость футболиста составляет 28 млн евро. Его контракт с "ирисками" действует до лета 2026 года.

В сезоне 2024/2025 Миколенко сыграл за "Эвертон" 20 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

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