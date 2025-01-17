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Миколенко ждут в итальянской команде — что известно

17 января 2025 15:41
Сергей Романчук - Редактор
Миколенко может оказаться в популярном итальянском клубе
Виталий Миколенко (слева) во время матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Сергей Романчук - Редактор

Еще один футболист сборной Украины может в ближайшее время сменить клуб. Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко заинтересовал один из турецких грандов. 

Трансфер может состояться летом 2025 года, однако клубы уже сейчас готовятся к переговорам, сообщает Tutto Mercato

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Английский "Эвертон" продолжает испытывать экономические проблемы, которые связаны с соблюдением правила финансового fair-play. В январе и в июле 2025 года "ириски" будут вынуждены продать некоторых футболистов, чтобы избежать возможных санкций со стороны Премьер-лиги. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко на газоне. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Миколенко может оказаться в Италии 

Защитник сборной Украины стал одним из футболистов, на которых есть спрос со стороны других клубов. Виталий Миколенко находится в орбите интересов туринского "Ювентуса". Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта считает, что 25-летний Миколенко поможет решить проблему на левом фланге обороны. 

"Ювентус" уже готовится к переговорам по украинскому игроку, за которого "Эвертон" захочет получить солидную компенсацию. Трансферная стоимость футболиста составляет 28 млн евро. Его контракт с "ирисками" действует до лета 2026 года. 

В сезоне 2024/2025 Миколенко сыграл за "Эвертон" 20 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. 

Напомним, легендарный боксер Майк Тайсон потратил большую часть гонорара за бой с Джейком Полом на роскошный особняк

Один из лидеров сборной Украины может оказаться в турецком "Галатасарае" уже в конце января 2025 года. 

Донецкий "Шахтер" собирается заплатить 15 млн евро за игрока, который может стать ведущим форвардом команды. 

В сборной Украины прозвучало важное заявление, которое касается обвинения Михаила Мудрика в употреблении допинга.

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко

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