Мілевський святкував день народження у компанії зірки Холостяка — що відомо

Мілевський провів свій день народження із зіркою "Холостяка"
Один із найвідоміших українських футболістів днями святкував свій ювілей. Та, звісно ж, приймав купу вітань.
Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський у неділю, 12 січня відзначив своє 40-річчя, повідомляє портал Новини.LIVE.
Його вітали безліч знайомих та друзів. Серед гостей була зірка проєкту "Холостяк" Лея Верич.
Хто така Лея Верич
Учасниця 10-го сезону проєкту "Холостяк", модель та інфлюєнсерка.
Вона опублікувала у себе в Instagram декілька фото та відео зі святкування дня народження Артема Мілевського.
"Друже, вітаю тебе з твоїм днем. Залишайся завжди таким крутим і позитивним. Твоє почуття гумору — окремий вид мистецтва", – написала вона.
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