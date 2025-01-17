Мілевський святкував день народження у компанії зірки Холостяка — що відомо

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Один із найвідоміших українських футболістів днями святкував свій ювілей. Та, звісно ж, приймав купу вітань.

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський у неділю, 12 січня відзначив своє 40-річчя, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Його вітали безліч знайомих та друзів. Серед гостей була зірка проєкту "Холостяк" Лея Верич.

Лея Верич та Артем Мілевський. Фото: скриншот instagram.com/leyavierich_333_

Хто така Лея Верич

Учасниця 10-го сезону проєкту "Холостяк", модель та інфлюєнсерка.

Вона опублікувала у себе в Instagram декілька фото та відео зі святкування дня народження Артема Мілевського.

"Друже, вітаю тебе з твоїм днем. Залишайся завжди таким крутим і позитивним. Твоє почуття гумору — окремий вид мистецтва", – написала вона.

Такий вигляд має Лея Верич. Фото: instagram.com/leyavierich_333_

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