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Мілевський провів свій день народження із зіркою "Холостяка"

17 січня 2025 16:25
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мілевський святкував день народження у компанії зірки Холостяка — що відомо
Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один із найвідоміших українських футболістів днями святкував свій ювілей. Та, звісно ж, приймав купу вітань. 

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський у неділю, 12 січня відзначив своє 40-річчя, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Його вітали безліч знайомих та друзів. Серед гостей була зірка проєкту "Холостяк" Лея Верич. 

Лея Верич та Артем Мілевський
Лея Верич та Артем Мілевський. Фото: скриншот instagram.com/leyavierich_333_

Хто така Лея Верич

Учасниця 10-го сезону проєкту "Холостяк", модель та інфлюєнсерка. 

Вона опублікувала у себе в Instagram декілька фото та відео зі святкування дня народження Артема Мілевського.

"Друже, вітаю тебе з твоїм днем. Залишайся завжди таким крутим і позитивним. Твоє почуття гумору — окремий вид мистецтва", – написала вона.

Лея Верич на фотосесії
Такий вигляд має Лея Верич. Фото: instagram.com/leyavierich_333_

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спорт шоу Холостяк футбол Артем Мілевський день народження свято

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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