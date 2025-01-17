Милевский праздновал день рождения в компании звезды Холостяка — что известно

Милевский провел свой день рождения со звездой "Холостяка"
Один из самых известных украинских футболистов на днях праздновал свой юбилей. И, конечно же, принимал кучу поздравлений.
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в воскресенье, 12 января отметил свое 40-летие, сообщает портал Новини.LIVE.
Его поздравляли множество знакомых и друзей. Среди гостей была звезда проекта "Холостяк" Лея Верич.
Кто такая Лея Верич
Участница 10-го сезона проекта "Холостяк", модель и инфлюенсерка.
Она опубликовала у себя в Instagram несколько фото и видео с празднования дня рождения Артема Милевского.
"Друг, поздравляю тебя с твоим днем. Оставайся всегда таким крутым и позитивным. Твое чувство юмора — отдельный вид искусства", – написала она.
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