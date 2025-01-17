Милевский праздновал день рождения в компании звезды Холостяка — что известно

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Один из самых известных украинских футболистов на днях праздновал свой юбилей. И, конечно же, принимал кучу поздравлений.

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в воскресенье, 12 января отметил свое 40-летие, сообщает портал Новини.LIVE.

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Его поздравляли множество знакомых и друзей. Среди гостей была звезда проекта "Холостяк" Лея Верич.

Лея Верич и Артем Милевский. Фото: скриншот с instagram.com/leyavierich_333_

Кто такая Лея Верич

Участница 10-го сезона проекта "Холостяк", модель и инфлюенсерка.

Она опубликовала у себя в Instagram несколько фото и видео с празднования дня рождения Артема Милевского.

"Друг, поздравляю тебя с твоим днем. Оставайся всегда таким крутым и позитивным. Твое чувство юмора — отдельный вид искусства", – написала она.

Так выглядит Лея Верич. Фото: instagram.com/leyavierich_333_

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