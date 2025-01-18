Ребров шукає нових гравців для збірної України у відомому клубі

Сергій Ребров керує грою збірної України. Фото: УАФ

Черкаський футбольний клуб ЛНЗ продовжує збір у Туреччині. Його відвідав й головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Наставник національної команди продовжує переглядати потенційних претендентів до збірної України, повідомляє офіційний акаунт ЛНЗ у Telegram.

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У матчах Ліги Націй-2024 тренерський штаб збірної України запросив до команди декілька нових гравців, більша частина з них успішно дебютувала у складі "синьо-жовтих". Сергій Ребров збирається продовжити цю практику й надалі.

Тренери Сергій Ребров та Роман Григорчук. Фото: ЛНЗ

Ребров у Туреччині

Багато клубів УПЛ проводять зимовий збір у Туреччині, туди приїхав і головний тренер національної команди. Сергій Ребров відвідав базу ЛНЗ, який посідає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Поки не відомо, кого саме переглядав головний тренер збірної України, але навряд чи його приїзд став простим "візитом ввічливості". Сергій Ребров поспілкувався з новим тренером ЛНЗ Романом Григорчуком та отримав від клубу символічні подарунки.

Найближчі матчі збірна України проведе в березні 2025 року в рамках плей-офф Ліги Націй. Суперником національної команди стане Бельгія.

Нагадаємо, форвард збірної України може підписати контракт із черкаським ЛНЗ уже в січні цього року.

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