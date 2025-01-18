Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров шукає нових гравців для збірної в одному з клубів УПЛ arrow

Ребров шукає нових гравців для збірної в одному з клубів УПЛ

18 січня 2025 12:31
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров шукає нових гравців для збірної України у відомому клубі
Сергій Ребров керує грою збірної України. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Черкаський футбольний клуб ЛНЗ продовжує збір у Туреччині. Його відвідав й головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Наставник національної команди продовжує переглядати потенційних претендентів до збірної України, повідомляє офіційний акаунт ЛНЗ у Telegram. 

Читайте також:

У матчах Ліги Націй-2024 тренерський штаб збірної України запросив до команди декілька нових гравців, більша частина з них успішно дебютувала у складі "синьо-жовтих". Сергій Ребров збирається продовжити цю практику й надалі.

Сергій Ребров і Роман Григорчук
Тренери Сергій Ребров та Роман Григорчук. Фото: ЛНЗ

Ребров у Туреччині 

Багато клубів УПЛ проводять зимовий збір у Туреччині, туди приїхав і головний тренер національної команди. Сергій Ребров відвідав базу ЛНЗ, який посідає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Поки не відомо, кого саме переглядав головний тренер збірної України, але навряд чи його приїзд став простим "візитом ввічливості". Сергій Ребров поспілкувався з новим тренером ЛНЗ Романом Григорчуком та отримав від клубу символічні подарунки.

Найближчі матчі збірна України проведе в березні 2025 року в рамках плей-офф Ліги Націй. Суперником національної команди стане Бельгія. 

Нагадаємо, форвард збірної України може підписати контракт із черкаським ЛНЗ уже в січні цього року. 

Колишній футболіст національної команди Артем Мілевський провів день народження в компанії відомої телезірки

Ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон вирішив порадувати себе подарунком вартістю 13 млн доларів. 

Донецький "Шахтар" збирається витратити величезні гроші, щоб запросити в Україну бразильську зірку.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЛНЗ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:36 Громадяни зобов’язані пройти медогляд до 4 лютого — всі нюанси

12:30 40 тис. гривень допомоги від держави — хто зможе отримати гроші

12:27 Розтрощені магазин й автівки — відео наслідків удару РФ по Києву

12:25 Харків'янка фотографувала для РФ наслідки обстрілів — вирок суду

12:25 Військовий збір, ЄСВ тощо — яка вийде сума податку за 2025 рік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:20 Хто з осіб на військовому обліку може виїжджати за кордон

12:19 Фронт наближається — одесити вимагають більше коштів для ЗСУ

12:05 Довбик забив 11-й гол за Рому — оцінка українця за гру з Дженоа

12:00 СБУ підозрює ексведучого у виправдовуванні російської агресії

11:56 На Одещині молода жінка робила "закладки" по місту

12:36 Громадяни зобов’язані пройти медогляд до 4 лютого — всі нюанси

12:30 40 тис. гривень допомоги від держави — хто зможе отримати гроші

12:27 Розтрощені магазин й автівки — відео наслідків удару РФ по Києву

12:25 Харків'янка фотографувала для РФ наслідки обстрілів — вирок суду

12:25 Військовий збір, ЄСВ тощо — яка вийде сума податку за 2025 рік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:20 Хто з осіб на військовому обліку може виїжджати за кордон

12:19 Фронт наближається — одесити вимагають більше коштів для ЗСУ

12:05 Довбик забив 11-й гол за Рому — оцінка українця за гру з Дженоа

12:00 СБУ підозрює ексведучого у виправдовуванні російської агресії

11:56 На Одещині молода жінка робила "закладки" по місту

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список