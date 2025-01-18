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Галатасарай — Динамо. Дивитися вирішальну гру Ліги Європи

18 січня 2025 15:08
Станіслав Костюк - Редактор
Галатасарай — Динамо — онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" почне 2025 календарний рік незвично рано. Уже в середині січня підопічні Олександра Шовковського зіграють у Лізі Європи, трансляція онлайну "Галатасарай" — "Динамо" буде доступна на порталі Новини.LIVE.

Українська команда підходить до матчу проти "Галатасарая" у статусі абсолютного аутсайдера основного етапу Ліги Європи. На рахунку "Динамо" лише один забитий гол у шести поєдинках. Очок підопічні Олександра Шовковського не набрали. "Біло-синім" буде складно виправити ситуацію в грі з сильною турецькою командою.

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Олександр Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Де та коли дивитися матч "Галатасарай" — "Динамо" 

У вівторок, 21 січня, команда Окана Бурука прийме на стадіоні "Тюрк Телеком" у Стамбулі підопічних Олександра Шовковського. Поєдинок розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Українські любителі спорту отримають можливість переглянути матч Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо" онлайн у прямому ефірі. Офіційним транслятором поєдинків Ліги Європи в Україні залишається медіа сервіс MEGOGO. Для перегляду матчу в прямому ефірі необхідно оформити одну з підписок — "Спорт",  "Оптимальна" або "Максимальна". Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію матчу Ліги Європи.

"Галатасарай" вважається беззаперечним фаворитом напередодні єврокубкового поєдинку. Команда йде на першому місці в чемпіонаті Туреччини та на шостій позиції в Лізі Європи. Найближчим часом новачком стамбульців може стати футболіст збірної України Олександр Зінченко, але цей перехід не встигне відбутися до матчу з киянами.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко залишається лідером "Динамо". Фото: пресслужба клубу

"Динамо" утримує лідерство в турнірній таблиці УПЛ. Перед відновленням сезону "біло-сині" провели збір у Туреччині, де зіграли кілька товариських матчів.

Нагадаємо, футболіст збірної України готується повернутися з Англії в УПЛ, на нього претендує амбітна команда. 

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав збір у Туреччині одного із середняків Прем'єр-ліги у пошуках підсилення для національної команди. 

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай онлайн трансляція

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