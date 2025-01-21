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Галатасарай — Динамо — трансляція вирішальної гри Ліги Європи

21 січня 2025 14:11
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Галатасарай — Динамо — онлайн трансляція матчу Ліги Європи
Футболісти "Динамо" перед грою з "Галатасараєм". Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" у сьомому турі основного раунду Ліги Європи зіграє матч, де нічого не стоїть на кону, крім престижу команди. Пряма текстова трансляція онлайну "Галатасарай" — "Динамо" буде доступна на порталі Новини.LIVE в цій новині.

Підопічні Олександра Шовковського перед цією грою знаходяться на останньому місці в турнірній таблиці. Навіть дві перемоги в останніх матчах не виведуть команду в плей-оф, але цього разу кияни битимуться за престиж.

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Футболісти "Динамо" перед матчем Ліги Європи. Фото: "Динамо"

Де та коли дивитися матч "Галатасарай" — "Динамо"

Матч, який відбудеться на стамбульському стадіоні "Тюрк Телеком", стартує о 17:30 за київським часом.

В Україні матч "Галатасарай" — "Динамо" можна подивитися на платформі MEGOGO за підписками "Спорт", "Оптимальна" або "Максимальна".

У текстовому форматі за трансляцією гри можна дивитися на порталі Новини.LIVE.

Прогноз на матч

Перед матчем "Галатасарай", який є одним з фаворитів Ліги Європи, є великим фаворитом, як в експертів, так й у букмекерів.

Галатасарай Стамбул
Тренування гравців "Галатасараю". Фото: "Галатасарай"

До того ж турецька Суперліга наразі продовжує матчі й стамбульці перебувають в ігровому тонусі. "Динамо" після зимової перерви провело лише тренувальний табір упродовж 2,5 тижнів, де грало лише спаринги.

Букмекери у грі "Галатасарай"-"Динамо" в середньому дають коефіцієнт на перемогу киян — 9.90, тоді як фаворит "Галатасарай" — 1.27. На нічию коефіцієнт — 6.60.

Не допоможе "Динамо" відсутність основних гравців Володимира Бражка та Дениса Попова. За словами Шовковського, обидва гравці ще не залікували свої травми.

Нагадаємо, Андрій Лунін може перейти у відомий футбольний клуб через рішення Карло Анчелотті.

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Ранше стало відомо, коли пройде наступний бій Олександра Усика.

футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай єврокубки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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