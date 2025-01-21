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Лунін змінив думку з приводу свого майбутнього в Реалі

21 січня 2025 09:15
Станіслав Костюк - Редактор
Лунін може повернутися в основу Реала за однієї важливої умови
Андрій Лунін під час тренування під дощем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Станіслав Костюк - Редактор

Історія голкіпера збірної України Андрія Луніна в мадридському "Реалі" може продовжитися й в наступному сезоні. Попри чутки про трансфер із клубу футболіст може залишитися на "Сантьяго Бернабеу".

У мадридському клубі змінилися обставини, які можуть вплинути на рішення Луніна, повідомляє Cadena SER

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Андрій Лунін став одним із кандидатів на продаж із мадридського "Реала". Керівництво клубу вирішило продати українського футболіста, у якого недостатньо ігрового часу в команді. Але це рішення не є остаточним. Голкіпер не проти залишитися в "Реалі".

Андрій Лунін
Андрій Лунін працює з м'ячем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що сталося в Мадриді 

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті готується піти з клубу після закінчення нинішнього сезону. В іспанській пресі вже обговорюють потенційних кандидатів на посаду наставника "Реала". Серед них лідирує колишній футболіст команди та збірної Іспанії Хабі Алонсо, який у минулому сезоні зробив "Баєр" чемпіоном Німеччини.

Андрій Лунін
Андрей Лунін готується до матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Український воротар хоче залишитися в "Реалі", і зміна тренера дає Луніну надію знову отримати рівні з іншими голкіперами шанси поборотися за місце в основному складі. Андрій збирається поговорити з новим наставником "Реала" перед тим, як ухвалить остаточне рішення про свою подальшу кар'єру. Не виключено, що українець залишиться в Мадриді.

У сезоні 2024/2025 Лунін зіграв за "Реал" 7 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 10 м'ячів і в 3 поєдинках зберіг свої ворота в недоторканності.

Нагадаємо, легендарний футболіст "Динамо" дав несподіваний прогноз на матч Ліги Європи з "Галатасараєм". 

Головний тренер "Динамо" може виставити на гру в Туреччині не основний склад — що ще відомо про матч з "Галатасараєм".

Форвард збірної України до кінця місяця переїде до чемпіонату Туреччини — про кого йдеться.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін тренер

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:05 СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

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