Лунін може повернутися в основу Реала за однієї важливої умови

Андрій Лунін під час тренування під дощем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Історія голкіпера збірної України Андрія Луніна в мадридському "Реалі" може продовжитися й в наступному сезоні. Попри чутки про трансфер із клубу футболіст може залишитися на "Сантьяго Бернабеу".

У мадридському клубі змінилися обставини, які можуть вплинути на рішення Луніна, повідомляє Cadena SER.

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Андрій Лунін працює з м'ячем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що сталося в Мадриді

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті готується піти з клубу після закінчення нинішнього сезону. В іспанській пресі вже обговорюють потенційних кандидатів на посаду наставника "Реала". Серед них лідирує колишній футболіст команди та збірної Іспанії Хабі Алонсо, який у минулому сезоні зробив "Баєр" чемпіоном Німеччини.

Андрей Лунін готується до матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Український воротар хоче залишитися в "Реалі", і зміна тренера дає Луніну надію знову отримати рівні з іншими голкіперами шанси поборотися за місце в основному складі. Андрій збирається поговорити з новим наставником "Реала" перед тим, як ухвалить остаточне рішення про свою подальшу кар'єру. Не виключено, що українець залишиться в Мадриді.

У сезоні 2024/2025 Лунін зіграв за "Реал" 7 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 10 м'ячів і в 3 поєдинках зберіг свої ворота в недоторканності.

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