Данило Сікан перейшов до Трабзонспора за 6 мільйонів євро

Данило Сікан. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" оформив перший трансфер у січневе вікно. Команда продала українського форварда Данила Сікана.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.

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За інформацією Вацка, Сікан став гравцем турецького "Трабзпонспору". Невдовзі про трансфер повідомлять офіційно.

Наразі відомо, що за 23-річного гравця турецька команда заплатила шість мільйонів євро. При цьому в контракті між клубами є домовленості про бонуси та відсоток від майбутнього перепродажу.

Цього сезону Сікан у 18 матчах за "Щахтар" забив чотири м'ячі та зробив одну гольовою передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в шість мільйонів євро.

Олексій Зубков міг перейти в "Трабзонспор". Фото: Reuters

Цікаво, що з початку трансферного вікна "Трабзонспор" активно вів перемовини з "Шахтарем" щодо трансферу вінгера Олександра Зубкова.

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