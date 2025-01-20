Данило Сікан перейшов до Трабзонспора за 6 мільйонів євро

Шахтар продав Сікана не в топовий чемпіонат
Донецький "Шахтар" оформив перший трансфер у січневе вікно. Команда продала українського форварда Данила Сікана.
Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.
Сікана продали не в топовий чемпіонат
За інформацією Вацка, Сікан став гравцем турецького "Трабзпонспору". Невдовзі про трансфер повідомлять офіційно.
Наразі відомо, що за 23-річного гравця турецька команда заплатила шість мільйонів євро. При цьому в контракті між клубами є домовленості про бонуси та відсоток від майбутнього перепродажу.
Цього сезону Сікан у 18 матчах за "Щахтар" забив чотири м'ячі та зробив одну гольовою передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в шість мільйонів євро.
Цікаво, що з початку трансферного вікна "Трабзонспор" активно вів перемовини з "Шахтарем" щодо трансферу вінгера Олександра Зубкова.
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