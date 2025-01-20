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Металіст 1925 вирішив, де гратиме Крупський до кінця сезону

20 січня 2025 10:18
Станіслав Костюк - Редактор
Крупський після переходу в Металіст 1925 вирушив в оренду до клубу УПЛ
Ілля Крупський (праворуч) у збірній України. Фото: instagram.com/krupskiy_27
Станіслав Костюк - Редактор

Найдовша трансферна сага в УПЛ цієї зими досі не закінчена. Захисник збірної України Ілля Крупський не виступатиме за "Металіст 1925".

Харківський клуб повернув "Ворсклі" свого новачка, повідомляє "ТаТоТаке".

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Молодий захисник "Ворскли" Ілля Крупський міг стати футболістом донецького "Шахтаря", але обрав варіант із трансфером до "Металіста 1925". Проте гравець не хоче виступати в Першій лізі. Харків'янам довелося прийняти цю умову гравця.

Ілля Крупський
Ілля Крупський (знизу ліворуч) у складі молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Де виступатиме Крупський 

Під час укладення контракту сторони домовилися про те, що футболіст приєднається до клубу тільки після того, як "Металіст 1925" повернуться до Вищої ліги. Команда Патріка Ван Леувена посідає друге місце у своїй відбірковій групі Першої ліги.

Найближчі п'ять місяців Крупський проведе в оренді в іншому клубі. На нього претендував болгарський "Лудогорець", однак цей варіант не сподобався гравцеві. Ілля продовжить виступати за "Ворсклу", яка зуміла орендувати футболіста після того, як продала його в "Металіст 1925".

У нинішньому сезоні Ілля Крупський провів 15 матчів за "Ворсклу" у всіх турнірах і забив 1 гол.

Нагадаємо, Патрік Ван Леувен відрахував з "Металіста 1925" одразу п'ятьох футболістів, серед яких опинилась легенда "Динамо".

Також стало відомо, що в "Металіст 1925" перейшов перспективний бразильський футболіст. 

спорт футбол Футбол трансфери Ворскла ФК Металіст 1925 Ілля Крупський

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10:10 Російські найманці вербують жінок для війни проти України

09:57 Відключення світла у понеділок — кого з одеситів торкнеться

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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09:38 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться зачекати

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