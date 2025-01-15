Склад Металіста 1925 поповнив новачок з Бразилії — що відомо

Металіст 1925 орендував гравця збірної Бразилії
Українські клуби продовжують проводити кадрові зміни напередодні другої частини сезону. Дуже активним є один із фаворитів Першої ліги.
Бразильський лівий вінгер Педро Артур перейшов до "Металіста 1925", повідомляє пресслужба клубу.
Його минулим клубом була "Конкордія". Бразилець виступатиме за харків'ян до кінця сезону на правах оренди.
Що відомо про Педро Артура
Йому 22 роки. Педро Артур почав займатися футболом у "Жувентуде". Потім грав за молодіжку "Фламенгу".
На дорослому рівні грав за "Оесте" (7 матчів), потім за "Прімаверу", "Уніао" та "Конкордію" (загалом 26 матчів, 3 голи та 3 асисти).
У Педро Артура є досвід виступав за збірну Бразилії U-16 (3 матчі, 2 гола).
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