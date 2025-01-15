Склад Металіста 1925 поповнив новачок з Бразилії — що відомо

Бразильський футболіст Педро Артур. Фото: пресслужба "Металіста 1925"

Українські клуби продовжують проводити кадрові зміни напередодні другої частини сезону. Дуже активним є один із фаворитів Першої ліги.

Бразильський лівий вінгер Педро Артур перейшов до "Металіста 1925", повідомляє пресслужба клубу.

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Що відомо про Педро Артура

Йому 22 роки. Педро Артур почав займатися футболом у "Жувентуде". Потім грав за молодіжку "Фламенгу".

На дорослому рівні грав за "Оесте" (7 матчів), потім за "Прімаверу", "Уніао" та "Конкордію" (загалом 26 матчів, 3 голи та 3 асисти).

У Педро Артура є досвід виступав за збірну Бразилії U-16 (3 матчі, 2 гола).

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