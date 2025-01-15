Состав Металлиста 1925 пополнил новичок из Бразилии — что известно

Бразильский футболист Педро Артур. Фото: пресс-служба "Металлиста 1925"

Украинские клубы продолжают проводить кадровые изменения накануне второй части сезона. Очень активен один из фаворитов Первой лиги.

Бразильский левый вингер Педро Артур перешел в "Металлист 1925", сообщает пресс-служба клуба.

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Его прошлым клубом была "Конкордия". Бразилец будет выступать за харьковчан до конца сезона на правах аренды.

Что известно о Педро Артуре

Ему 22 года. Педро Артур начал заниматься футболом в "Жувентуде". Затем играл за молодежку "Фламенго".

На взрослом уровне играл за "Оэсте" (7 матчей), затем за "Примаверу", "Униао" и "Конкордию" (всего 26 матчей, 3 гола и 3 ассиста).

У Педро Артура есть опыт выступал за сборную Бразилии U-16 (3 матча, 2 гола).

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