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Металлист 1925 арендовал игрока сборной Бразилии

15 января 2025 19:23
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Состав Металлиста 1925 пополнил новичок из Бразилии — что известно
Бразильский футболист Педро Артур. Фото: пресс-служба "Металлиста 1925"
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинские клубы продолжают проводить кадровые изменения накануне второй части сезона. Очень активен один из фаворитов Первой лиги.

Бразильский левый вингер Педро Артур перешел в "Металлист 1925", сообщает пресс-служба клуба.

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Его прошлым клубом была "Конкордия". Бразилец будет выступать за харьковчан до конца сезона на правах аренды.

Что известно о Педро Артуре

Ему 22 года. Педро Артур начал заниматься футболом в "Жувентуде". Затем играл за молодежку "Фламенго".

На взрослом уровне играл за "Оэсте" (7 матчей), затем за "Примаверу", "Униао" и "Конкордию" (всего 26 матчей, 3 гола и 3 ассиста).

У Педро Артура есть опыт выступал за сборную Бразилии U-16 (3 матча, 2 гола).

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может пойти на повышение.

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спорт футбол Футбол трансферы Первая лига ФК Металлист 1925

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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