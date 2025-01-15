Состав Металлиста 1925 пополнил новичок из Бразилии — что известно

Металлист 1925 арендовал игрока сборной Бразилии
Украинские клубы продолжают проводить кадровые изменения накануне второй части сезона. Очень активен один из фаворитов Первой лиги.
Бразильский левый вингер Педро Артур перешел в "Металлист 1925", сообщает пресс-служба клуба.
Его прошлым клубом была "Конкордия". Бразилец будет выступать за харьковчан до конца сезона на правах аренды.
Что известно о Педро Артуре
Ему 22 года. Педро Артур начал заниматься футболом в "Жувентуде". Затем играл за молодежку "Фламенго".
На взрослом уровне играл за "Оэсте" (7 матчей), затем за "Примаверу", "Униао" и "Конкордию" (всего 26 матчей, 3 гола и 3 ассиста).
У Педро Артура есть опыт выступал за сборную Бразилии U-16 (3 матча, 2 гола).
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