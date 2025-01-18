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Колишній зірковий гравець Динамо залишився без клубу — деталі

18 січня 2025 16:35
Станіслав Костюк - Редактор
Ван Леувен позбудеться Гармаша та ще чотирьох гравців Металіста 1925
Денис Гармаш у складі "Динамо". Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Тренерський штаб "Металіста 1925" подав керівництву клубу список футболістів, які не стануть гравцями основного складу. Серед них опинився колишній хавбек київського "Динамо" Денис Гармаш.

З усіма футболістами зі списку розірвано контракти, повідомляє "ТаТоТаке". 

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Денис Гармаш
Денис Гармаш на тренуванні. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Які гравці підуть з "Металіста 1925"  

У список футболістів, яким необхідно шукати нові клуби, потрапили п'ять спортсменів. Одним із них став ветеран українського футболу Денис Гармаш. У цьому сезоні 34-річний ветеран провів лише один матч за харківську команду. Його контракт із клубом розрахований до літа 2025 року, але угоду буде розірвано до кінця місяця.

Також "Металіст 1925" залишить 25-річний захисник Вадим Червак, який під керівництвом нинішнього тренерського штабу зіграв лише п'ять поєдинків. Клуб хоче розірвати контракти з півзахисником Ігорем Когутом і форвардами Олексієм Сидоровим та Реймондом Овусу.

Нагадаємо, київське "Динамо" проведе важливий матч Ліги Європи з "Галатасараєм", а на порталі Новини.LIVE буде доступна його текстова трансляція.

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спорт футбол Футбол трансфери Денис Гармаш ФК Металіст 1925

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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