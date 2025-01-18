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Бывший звездный игрок Динамо остался без клуба — о ком речь

18 января 2025 16:35
Станислав Костюк - Редактор
Ван Леувен избавится от Гармаша и еще четырех игроков Металлиста 1925
Денис Гармаш в составе "Динамо". Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Тренерский штаб "Металлиста 1925" подал руководству клуба список футболистов, которые не станут игроками основного состава. Среди них оказался бывший хавбек киевского "Динамо" Денис Гармаш.

Со всеми футболистами из списка расторгнут контракты, сообщает "ТаТоТаке". 

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За несколько недель до возобновления сезона в Первой лиге украинского футбола "Металлист 1925" занят "чисткой" состава. Все футболисты, на которых не рассчитывает Патрик Ван Леувен, будут освобождены от контрактных обязательств. 

Денис Гармаш
Денис Гармаш на тренировке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Какие игроки уйдут из "Металлиста 1925" 

В список футболистов, которым необходимо искать новые клубы, попали пять спортсменов. Одним из них стал ветеран украинского футбола Денис Гармаш. В этом сезоне 34-летний ветеран провел только один матч за харьковскую команду. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, но соглашение будет расторгнуто до конца месяца. 

Также "Металлист 1925" покинет 25-летний защитник Вадим Червак, который под руководством нынешнего тренерского штаба сыграл только пять поединков. Клуб хочет расторгнуть контракты с полузащитником Игорем Когутом и форвардами Алексеем Сидоровым и Рэймондом Овусу. 

Напомним, киевское "Динамо" проведет важный матч Лиги Европы с "Галатасараем", а на портале Новини.LIVE будет доступна его текстовая трансляция

Руководство "Динамо" будет вынуждено продать Владимира Бражко известному клубу, который готовит выгодное предложение по игроку. 

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спорт футбол Футбол трансферы Денис Гармаш ФК Металлист 1925

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