Ван Леувен избавится от Гармаша и еще четырех игроков Металлиста 1925

Денис Гармаш в составе "Динамо". Фото: УНИАН

Тренерский штаб "Металлиста 1925" подал руководству клуба список футболистов, которые не станут игроками основного состава. Среди них оказался бывший хавбек киевского "Динамо" Денис Гармаш.

Со всеми футболистами из списка расторгнут контракты, сообщает "ТаТоТаке".

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Денис Гармаш на тренировке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Какие игроки уйдут из "Металлиста 1925"

В список футболистов, которым необходимо искать новые клубы, попали пять спортсменов. Одним из них стал ветеран украинского футбола Денис Гармаш. В этом сезоне 34-летний ветеран провел только один матч за харьковскую команду. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, но соглашение будет расторгнуто до конца месяца.

Также "Металлист 1925" покинет 25-летний защитник Вадим Червак, который под руководством нынешнего тренерского штаба сыграл только пять поединков. Клуб хочет расторгнуть контракты с полузащитником Игорем Когутом и форвардами Алексеем Сидоровым и Рэймондом Овусу.

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