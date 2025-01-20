Крупский после перехода в Металлист 1925 отправился в аренду в клуб УПЛ

Илья Крупский (справа) в сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Самая длинная трансферная сага в УПЛ этой зимы до сих пор не окончена. Защитник сборной Украины Илья Крупский не будет выступать за "Металлист 1925".

Харьковский клуб вернул "Ворскле" своего новичка, сообщает "ТаТоТаке".

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Молодой защитник "Ворсклы" Илья Крупский мог стать футболистом донецкого "Шахтера", но выбрал вариант с трансфером в "Металлист 1925". Однако игрок не хочет выступать в Первой лиге. Харьковчанам пришлось принять это условие игрока.

Илья Крупский (снизу слева) в составе молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Где будет выступать Крупский

Во время заключения контракта стороны договорились о том, что футболист присоединится к клубу только после того, как "Металлист 1925" вернутся в Высшую лигу. Команда Патрика Ван Леувена занимает второе место в своей отборочной группе Первой лиги.

Ближайшие пять месяцев Крупский проведет в аренде в другом клубе. На него претендовал болгарский "Лудогорец", однако этот вариант не понравился игроку. Илья продолжит выступать за "Ворсклу", которая сумела арендовать футболиста после того, как продала его в "Металлист 1925".

В нынешнем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, Патрик Ван Леувен отчислил из "Металлиста 1925" сразу пять футболистов, среди которых оказалась легенда "Динамо".

Также стало известно, что в "Металлист 1925" перешел перспективный бразильский футболист.