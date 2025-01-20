Крупский после перехода в Металлист 1925 отправился в аренду в клуб УПЛ

Металлист 1925 решил, где будет играть Крупский до конца сезона
Самая длинная трансферная сага в УПЛ этой зимы до сих пор не окончена. Защитник сборной Украины Илья Крупский не будет выступать за "Металлист 1925".
Харьковский клуб вернул "Ворскле" своего новичка, сообщает "ТаТоТаке".
Молодой защитник "Ворсклы" Илья Крупский мог стать футболистом донецкого "Шахтера", но выбрал вариант с трансфером в "Металлист 1925". Однако игрок не хочет выступать в Первой лиге. Харьковчанам пришлось принять это условие игрока.
Где будет выступать Крупский
Во время заключения контракта стороны договорились о том, что футболист присоединится к клубу только после того, как "Металлист 1925" вернутся в Высшую лигу. Команда Патрика Ван Леувена занимает второе место в своей отборочной группе Первой лиги.
Ближайшие пять месяцев Крупский проведет в аренде в другом клубе. На него претендовал болгарский "Лудогорец", однако этот вариант не понравился игроку. Илья продолжит выступать за "Ворсклу", которая сумела арендовать футболиста после того, как продала его в "Металлист 1925".
В нынешнем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах и забил 1 гол.
Напомним, Патрик Ван Леувен отчислил из "Металлиста 1925" сразу пять футболистов, среди которых оказалась легенда "Динамо".
Также стало известно, что в "Металлист 1925" перешел перспективный бразильский футболист.
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