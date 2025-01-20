Гаель Монфіс вибув із турніру Australian Open після напруженого матчу

Гаель Монфіс після матчу. Фото: Reuters/Edgar Su

Гаель Монфіс провів один із найнапруженіших поєдинків у кар'єрі в рамках 1/8 Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Чоловік Еліни Світоліної поступився американському тенісистові Бену Шелтону.

Різниця у віці спортсменів становить 16 років, нагадує портал Новини.LIVE.

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Французький тенісист Гаель Монфіс не зміг обіграти Бена Шелтона в 1/8 Australian Open. Чоловік Еліни Світоліної чинив запеклий опір молодому супернику, проте був змушений знятися з турніру наприкінці протистояння.

Гаель Монфіс та Бен Шелтон. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Як Монфіс зіграв із Шелтоном

Гаель Монфіс (АТР №52) не зумів виграти в американця Бена Шелтона (АТР №20), для якого вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу став другим у кар'єрі та третім у серії турнірів "Великого шолому".

Australian Open-2025. 1/8 фіналу, чоловіки, одиночний розряд.

Бен Шелтон (США) — Гаель Монфіс (Франція) — 2:1 (7:6, 6:7, 7:6, 1:0 й відмова)

Гаель Монфіс під час матчу. Фото: Reuters/Edgar Su

Чужин Еліни Світоліної протягом 2 годин і 59 хвилин бився з американцем. На рахунку Шелтона 7 подач навиліт, 50 віннерів, 2 з 4 реалізованих брейків, 35 невимушених і 3 подвійні помилки. Монфіс припинив боротьбу після першого гейму четвертого сету. Причини цього рішення поки що не відомі.

Бен Шелтон у чвертьфіналі Australian Open зустрінеться з італійцем Лоренці Сонего (АТР №55).

Нагадаємо, Еліна Світоліна продемонструвала видатне досягнення у матчі 1/8 Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Для української тенісистки перемога на Australian Open стала продовженням серії з російськими спортсменками, яких Світоліна регулярно вибиває з великих турнірів.