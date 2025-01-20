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Світоліна звернулася до українців після перемоги над росіянкою

20 січня 2025 10:54
Станіслав Костюк - Редактор
Світоліна продовжила серію перемог над російськими тенісистками
Еліна Світоліна відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот Reuters
Станіслав Костюк - Редактор

Українка Еліна Світоліна тріумфально вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2025. Вона зуміла обіграти представницю Росії, яка виступала під нейтральним прапором. 

Світоліна не програвала росіянкам із січня 2024 року, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Еліна Світоліна зламала опір Вероніки Кудерметової в 1/8 Australian Open. Вона витратила 80 хвилин для перемоги з рахунком 2:0. Суперницею українки по чвертьфіналу стане американка Медісон Кіз. 

Вражаюча серія Світоліної 

Це буде вже 12 чвертьфінал на рівні турнірів серії Великого шолома для тенісистки з Одеси. Вона тричі виступала в 1/4 на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 рази виходила до цієї стадії Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), двічі грала у чвертьфіналі US Open (2019, 2021) та тричі доходила до 1/4 на Wimbledon (2023, 2024).

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна після гри. Фото: скриншот Reuters

Також відомо, що поєдинок із Кудерметовою став 8 переможним матчем Світоліної з росіянками за три останні роки. Востаннє вона програвала суперницям із РФ 4 січня 2022 року — йдеться про поєдинок з Анастасією Гасановою. Відтоді Світоліна перемогла Потапову, Блінкову (двічі), Касаткіну (двічі), Павлюченкову, Калинську, Павлюченкову та Кудерметову.

Еліна Світоліна
Послання Світоліної. Фото: скриншот Reuters

Світоліна пояснила, як їй вдається перемагати росіянок. Еліна зізналася, що відчуває прилив сил у таких матчах. Техніка українки залишається тією ж, але вона повністю викладається на корті, витрачає для перемоги всю енергію.

"Відчуваю, що помру на корті, якщо не виграю. Асоціації з цією країною для мене залишаються важкими та болісними. Це надає мені додаткової мотивації", — заявила Світоліна.

Нагадаємо, українська тенісистка відігралася з рахунку 1:4 під час важкого початку поєдинку з російською спортсменкою.

Еліна Світоліна пояснила, що для неї означає виступ на турнірах під українським прапором.

спорт Еліна Світоліна Теніс Australian Open українські тенісисти

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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