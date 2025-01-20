Свитолина продлила серию побед над российскими теннисистками

Элина Свитолина отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот Reuters

Украинка Элина Свитолина триумфально вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису-2025. Она сумела обыграть представительницу России, которая выступала под нейтральным флагом.

Свитолина не проигрывала россиянкам с января 2024 года, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Элина Свитолина сломила сопротивление Вероники Кудерметовой в 1/8 Australian Open. Она потратила 80 минут для победы со счетом 2:0. Соперницей украинки по четвертьфиналу станет американка Мэдисон Киз.

👊🇺🇦Elina Svitolina vs Russian players since February 24, 2022



When you have a mission 💙💛 pic.twitter.com/NPlnKnQMX5 — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 20, 2025

Впечатляющая серия Свитолиной

Это будет уже 12 четвертьфинал на уровне турниров серии Большого шлема для теннисистки из Одессы. Она трижды выступала в 1/4 на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 раза выходила в эту стадию Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), два раза играла в четвертьфинале US Open (2019, 2021) и трижды доходила до 1/4 на Wimbledon (2023, 2024).

Элина Свитолина после игры. Фото: скриншот Reuters

Также известно, что поединок с Кудерметовой стал 8 победным матчей Свитолиной с россиянками за три последних года. В последний раз она проигрывала соперницам из РФ 4 января 2022 года — речь идет о поединке с Анастасией Гасановой. С тех пор Свитолина победила Потапову, Блинкову (дважды), Касаткину (дважды), Павлюченкову, Калинскую и Кудерметову.

Послание Свитолиной. Фото: скриншот Reuters

Свитолина объяснила, как ей удается побеждать россиянок. Элина призналась, что чувствует прилив сил в таких матчах. Техника украинки остается той же, но она полностью выкладывается на корте, тратит для победы всю энергию.

"Чувствую, что умру на корте, если не выиграю. Ассоциации с этой страной для меня остаются тяжелыми и болезненными. Это придает мне дополнительную мотивацию", — заявила Свитолина.

Напомним, украинская теннисистка отыгралась со счета 1:4 во время тяжелого начала поединка с российской спортсменкой.

Элина Свитолина объяснила, что для нее означает выступление на турнирах под украинским флагом.