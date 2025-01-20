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Свитолина обратилась к украинцам после победы над россиянкой

20 января 2025 10:54
Станислав Костюк - Редактор
Свитолина продлила серию побед над российскими теннисистками
Элина Свитолина отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот Reuters
Станислав Костюк - Редактор

Украинка Элина Свитолина триумфально вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису-2025. Она сумела обыграть представительницу России, которая выступала под нейтральным флагом. 

Свитолина не проигрывала россиянкам с января 2024 года, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Элина Свитолина сломила сопротивление Вероники Кудерметовой в 1/8 Australian Open. Она потратила 80 минут для победы со счетом 2:0. Соперницей украинки по четвертьфиналу станет американка Мэдисон Киз. 

Впечатляющая серия Свитолиной 

Это будет уже 12 четвертьфинал на уровне турниров серии Большого шлема для теннисистки из Одессы. Она трижды выступала в 1/4 на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 раза выходила в эту стадию Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), два раза играла в четвертьфинале US Open (2019, 2021) и трижды доходила до 1/4 на Wimbledon (2023, 2024). 

Элина Свитолина
Элина Свитолина после игры. Фото: скриншот Reuters

Также известно, что поединок с Кудерметовой стал 8 победным матчей Свитолиной с россиянками за три последних года. В последний раз она проигрывала соперницам из РФ 4 января 2022 года — речь идет о поединке с Анастасией Гасановой. С тех пор Свитолина победила Потапову, Блинкову (дважды), Касаткину (дважды), Павлюченкову, Калинскую и Кудерметову. 

Элина Свитолина
Послание Свитолиной. Фото: скриншот Reuters

Свитолина объяснила, как ей удается побеждать россиянок. Элина призналась, что чувствует прилив сил в таких матчах. Техника украинки остается той же, но она полностью выкладывается на корте, тратит для победы всю энергию. 

"Чувствую, что умру на корте, если не выиграю. Ассоциации с этой страной для меня остаются тяжелыми и болезненными. Это придает мне дополнительную мотивацию", — заявила Свитолина.

Напомним, украинская теннисистка отыгралась со счета 1:4 во время тяжелого начала поединка с российской спортсменкой. 

Элина Свитолина объяснила, что для нее означает выступление на турнирах под украинским флагом. 

спорт Элина Свитолина Теннис Australian Open украинские теннисисты

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