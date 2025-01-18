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Люблю Украину — Свитолина сообщила, почему обыграла Паолини

18 января 2025 14:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Элина Свитолина обыграла Паолини и вышла в четвертый круг Australian Open
Элина Свитолина. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина обыграла четвертую ракетку мира Ясмине Паолини. В следующем круге одесситку ждёт матч против россиянки Вероники Кудерметовой.

После матча Свитолина на корте заявила, что победила благодаря украинскому духу, передает "Суспільне Спорт".

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Подпись от Свитолиной. Фото: скриншот

Свитолина показала украинский дух

Свитолина свою волевую победу связывает с духом борьбы, который есть в крови украинцев.

В подтверждение своего украинского духа Свитолина оставила послание для украинцев на камере: "Люблю Украину".

Во время интервью на корте Свитолина отметила, что никогда не сдается во время матчей, ведь является украинкой. Она также подчеркнула, что украинцам присущ дух борьбы, ведь они демонстрируют стойкость и несокрушимость на разных уровнях, борются за свое и стремятся делать все как можно лучше каждый день.

"Дух борьбы — в нашей крови. И мы просто стремимся делать все как можно лучше каждый день", — рассказала Элина.

Отметим, что Свитолина в пятый раз вышла в четвертый круг Australian Open.

Напомним, форвард из чемпионата Англии может перейти в УПЛ.

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