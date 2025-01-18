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Свитолина выбила из Australian Open четвертую ракетку мира

18 января 2025 13:14
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Свитолина вышла в четвертый круг Australian Open, победив Паолини
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Настоящей сенсацией завершился третий круг Australian Open. На этой стадии 18 января сыграли Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

В четвертый круг удалось пробиться только Свитолиной, передает портал Новини.LIVE.

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Свитолиной в третьем круге попалась соперница с наиболее высоким рейтингом — четвертая ракетка в мире, итальянка Ясмине Паолини.

Матч начался для Свитолиной не лучшим образом, поскольку она проиграла первый сет и уступала во втором. Однако Элина переломила ход матч и забрала второй сет, а в третьем разгромила оппонентку.

Матч длился 1 час 49 минут, в течение которых Свитолина подала семь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

Элина Свитолина
Элина Свитолина и Ясмине Паолини. Фото: Reuters

Паолини эйсов не подавала, допустили три двойные ошибки, и реализовал три из семи брейков.

В четвертом круге Australian Open Свитолина сыграет против нейтральной россиянки Вероники Кудерметовой. Ранее девушки играли друг с другом в 2019-м году в Москве и в 2021-м в Абу-Даби. Оба раза украинка проигрывала в трех сетах.

Ястремская в своем матче сыграла с седьмой ракеткой в мире Еленой Рыбакиной и проиграла ей со счетом 3:6. 4:6.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: Reuters

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