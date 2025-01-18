Світоліна вийшла до четвертого кола Australian Open, перемігши Паоліні

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Справжньою сенсацією завершилося третє коло Australian Open. На цій стадії 18 січня зіграли Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

У четверте коло вдалося пробитися тільки Світоліній, передає портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна — Ясміне Паоліні

Світоліній у третьому колі трапилася суперниця з найвищим рейтингом — четверта ракетка у світі, італійка Ясміне Паоліні.

Матч розпочався для Світоліної не найкращим чином, оскільки вона програла перший сет і поступалася в другому. Однак Еліна переламала хід матч і забрала другий сет, а в третьому розгромила опонентку.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин, протягом яких Світоліна подала сім ейсів, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала п'ять з 11 брейк-пойнтів.

Еліна Світоліна та Ясміне Паоліні. Фото: Reuters

Паоліні ейсів не подавала, припустилася трьох подвійних помилок, і реалізувала три з семи брейків.

У четвертому колі Australian Open Світоліна зіграє проти нейтральної росіянки Вероніки Кудерметової. Раніше дівчата грали одна з одною у 2019-му році в Москві та у 2021-му в Абу-Дабі. Обидва рази українка програвала у трьох сетах.

Ястремська у своєму матчі зіграла із сьомою ракеткою у світі Оленою Рибакіною і програла їй із рахунком 3:6. 4:6.

Даяна Ястремська. Фото: Reuters

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