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Світоліна пройшла до третього кола Australian Open

16 січня 2025 12:22
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Еліна Світоліна на Australian Open обіграла Керолайн Доулхайд
Еліна Світоліна. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На Australian Open остання з українок зіграла матч другого кола. На корт вийшла друга ракетка України та 27-та в рейтингу WTA Еліна Світоліна.

Суперницею українки була американка Керолайн Доулхайд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вболівальники Еліни Світоліної. Фото: Reuters

Еліна Світоліна — Керолайн Доулхайд

Українка перед матчем була великою фавориткою, оскільки Світоліна має більше досвіду і рівень її гри вищий, хоч вона вже давно не в піковій формі.

Свій рівень Світоліна довела в обох сетах, вигравши їх з рахунком 6:1, 6:4.

Світоліна за матч подала сім разів навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала три з десяти брейків.

Доулхайд подала чотири ейси, не робила подвійних помилок і не реалізувала жоден зі своїх восьми брейків.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна — Керолайн Доулхайд. Фото: Reuters

У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею матчу між мексиканкою Ренатою Сарасуа та четвертою ракеткою світу, італійкою Ясміне Паоліні.

Відзначимо, що до третього кола Australian Open також пробилися Марта Костюк і Даяна Ястремська.

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