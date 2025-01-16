Даяна Ястремська вийшла до третього кола Australian Open

Ястремська не помітила суперниці у другому колі Australian Open
На Australian Open триває друге коло у жінок. Свій матч уже провела третя ракетка України та 33-й номер світового рейтингу WTA одеситка Даяна Ястремська.
Суперницею українки була чорногорка Данка Ковініч, яка сенсаційно перемогла в першому колі досвідчену Лулу Сун із Нової Зеландії, повідомив портал Новини.LIVE.
Данка Ковініч — Даяна Ястремська
Українка була фавориткою матчу, оскільки вона в кращому тонусі, адже суперниця в останні роки багато турнірів пропускає, через що вона випала з Топ-1000 рейтингу.
За підсумками матчу, який тривав лише 52 хвилини, Ястремська програла лише один гейм — 6:0, 6:1.
За матч Даяна подала три ейси, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала шість із семи брейків.
На Ястремську чекає набагато складніше випробування в третьому колі. Українка 17 січня зіграє проти сьомої ракетки світу Олени Рибакіної з Казахстану.
Зазначимо, що до третього кола Australian Open також пройшла перша ракетка України Марта Костюк. Еліна Світоліна свій матч проведе 16 січня проти Керолайн Доулхайд із США.
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