Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Костюк із розгромним рахунком вийшла в третій тур Australian Open arrow

Костюк із розгромним рахунком вийшла в третій тур Australian Open

15 січня 2025 14:17
Станіслав Костюк - Редактор
Костюк провела свою найкращу гру на турнірах серії Великого шолома
Марта Костюк під час гри. Фото: instagram.com/martakostyuk/
Станіслав Костюк - Редактор

Українська спортсменка Марта Костюк продовжує тріумфальний виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Цього разу вона зуміла переконливо обіграти суперницю з Німеччини. 

Костюк вийшла до третього туру Australian Open, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

У другому турі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Марта Костюк зустрілася на корті з Юле Німаєр. Українка не залишила суперниці жодного шансу, домігшись переконливої перемоги у двох сетах. 

Як розвивався матч Костюк 

Українська тенісистка розпочала поєдинок у ранзі 18 ракетки світу. У Німаєр 93 місце в рейтингу WTA. Костюк знадобилося 64 хвилини для того, щоб здобути перемогу. У першому сеті Марта вела в рахунку 5:3, після чого німкеня відіграла три очки. Але українка перемогла 6:3. Костюк зробила 3 подачі навиліт та 3 подвійні помилки.

Марта Костюк
Марта Костюк святкує перемогу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

У другому сеті українка і зовсім розгромила Німаєр з рахунком 6:0. Костюк уперше в кар'єрі не програла жодного гейму на рівні турніру "Великого шолома".

Australian Open. Мельбурн. Австралія. Друге коло

Юле Німаєр (Німеччина) — Марта Костюк (Україна) — 6:3, 6:0

У третьому турі 22-річна Марта Костюк зіграє з переможцем пари Паула Бадоса (Іспанія) — Талія Гібсон (Австралія).

Нагадаємо, Анатолію Трубіну доведеться зробити складний вибір наприкінці нинішнього сезону. 

В УАФ обрали нового фахівця, який стане до роботи зі збірними України. 

У "Інгульці" прогримів новий скандал, пов'язаний зі звільненням футболістів із команди. 

Журналіст повідомив про те, що боксер Василь Ломаченко профінансував проєкт російського бізнесмена.

спорт Теніс Australian Open Марта Костюк українські тенісисти збірна України з теннісу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:57 На Миколаївщині з'являться острови-батарейки — як вони працюють

14:53 Глава МЗС України висловився щодо переговорів з Путіним

14:44 Робили непридатними — на Київщині викрили схему для ухилянтів

14:35 Заробляє 23 млн грн на рік — хто став найкращим блогером України

14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

14:29 Суд не допоміг — на Одещині жінка знущалася над співмешканцем

14:26 У Харкові ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка — що вирішив суд

14:12 Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра

14:02 Спали ФСБшника — СБУ закликає молодь протидіяти ворогу

14:57 На Миколаївщині з'являться острови-батарейки — як вони працюють

14:53 Глава МЗС України висловився щодо переговорів з Путіним

14:44 Робили непридатними — на Київщині викрили схему для ухилянтів

14:35 Заробляє 23 млн грн на рік — хто став найкращим блогером України

14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:29 Суд не допоміг — на Одещині жінка знущалася над співмешканцем

14:26 У Харкові ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка — що вирішив суд

14:12 Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра

14:02 Спали ФСБшника — СБУ закликає молодь протидіяти ворогу

13:57 Ворогу не втекти — прикордонники знищили катер РФ на півдні

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп висловився чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

6 січня 2025

03:16 Перший корисний, але смачний торт — без важкості в животі