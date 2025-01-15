Костюк провела свою найкращу гру на турнірах серії Великого шолома

Марта Костюк під час гри. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Українська спортсменка Марта Костюк продовжує тріумфальний виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Цього разу вона зуміла переконливо обіграти суперницю з Німеччини.

Костюк вийшла до третього туру Australian Open, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У другому турі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Марта Костюк зустрілася на корті з Юле Німаєр. Українка не залишила суперниці жодного шансу, домігшись переконливої перемоги у двох сетах.

Четвертий поспіль 3R на АО для Марти Костюк!!! pic.twitter.com/MPhjm334t6 — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) 15 січня 2025

Як розвивався матч Костюк

Українська тенісистка розпочала поєдинок у ранзі 18 ракетки світу. У Німаєр 93 місце в рейтингу WTA. Костюк знадобилося 64 хвилини для того, щоб здобути перемогу. У першому сеті Марта вела в рахунку 5:3, після чого німкеня відіграла три очки. Але українка перемогла 6:3. Костюк зробила 3 подачі навиліт та 3 подвійні помилки.

Марта Костюк святкує перемогу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

У другому сеті українка і зовсім розгромила Німаєр з рахунком 6:0. Костюк уперше в кар'єрі не програла жодного гейму на рівні турніру "Великого шолома".

Australian Open. Мельбурн. Австралія. Друге коло

Юле Німаєр (Німеччина) — Марта Костюк (Україна) — 6:3, 6:0

У третьому турі 22-річна Марта Костюк зіграє з переможцем пари Паула Бадоса (Іспанія) — Талія Гібсон (Австралія).

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