Марта Костюк здобула складну перемогу на старті Australian Open — що відомо

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу відбувся другий ігровий день першого кола. У ньому стартувала перша ракетка України Марта Костюк.

Для українки матч виявився дуже емоційним, свідком чого стала вся арена в Мельбурні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дуже складна перемога Костюк

На старті Australian Open Костюк зіграла зі 141-ю ракеткою світу Нао Хібіно з Японії. Українка дуже важко розпочала матч і через численні помилки та нервову поведінку програла з рахунком 3:6.

Марта була настільки емоційно заряджена, що зламала ракетку об корт. У другому сеті Костюк вдалося спрямувати свої емоції у правильне русло, і вона змогла переломити хід матчу. Наступний сет українка виграла 6:3, а вирішальний — з рахунком 6:1.

Після матчу Костюк зробила фото з українськими вболівальниками на трибунах, які принесли із собою великий державний прапор.

У другому колі Костюк зіграє проти 39-ї ракетки світу, німкені Юле Німаєр. Дівчата раніше ніколи не зустрічалися.

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