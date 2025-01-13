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Костюк ради победы пришлось сломать ракетку — видео

13 января 2025 18:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Марта Костюк одержала сложную победу на старте Australian Open — что известно
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

На Открытом чемпионате Австралии по теннису прошел второй игровой день первого круга. На нем стартовала первая ракетка Украины Марта Костюк.

Для украинки матч оказался очень эмоциональным, свидетелем чему была вся арена в Мельбурне, передает портал Новини.LIVE.

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Очень сложная победа Костюк

На старте Australian Оpen Костюк сыграла со 141-й ракеткой мира Нао Хибино из Японии. Украинка очень тяжело начала матч и из-за множества ошибок и нервного поведения проиграла со счетом 3:6.

Марта была настолько заведена, что сломала ракетку об корт. Со второго сета Костюк удалось перевести свои эмоции, в нужное русло и ей удалось переломать ход матча. Следующий сет украинка выиграла 6:3, а решающий со счетом 6:1.

После матча Костюк сделала фото с украинскими болельщиками на трибунах, которые принесли с собой большой государственный флаг.

Во втором круге Костюк сыграет против 39-й ракетки мира, немки Юле Нимайер. Девушки ранее никогда не встречались.

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видео Теннис Турниры Большого Шлема Марта Костюк украинские теннисисты

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