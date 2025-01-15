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Ломаченко інвестував в компанію довіреної особи Путіна, — ЗМІ

15 січня 2025 13:47
Олексій Паламарчук - Редактор
ЗМІ знайшли зв'язок Ломаченка та довіреної особи Путіна — деталі
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Олексій Паламарчук - Редактор

Один із найвідоміших українських боксерів вже давно не виходив на ринг. Проте, у ЗМІ все ж таки "відмітився". 

Український боксер Василь Ломаченко інвестував у проєкт російського бізнесмена та ресторатора Аркадія Новикова, пише "Чемпіон"

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Новиков, за даними ЗМІ, знайомий з усією політичною верхівкою Росії. Крім того, він кілька разів був довіреною особою Володимира Путіна на виборах. 

Американські реєстри про Ломаченка
Дані про інвестиції Ломаченка з реєстрів. Фото: скриншот "Чемпіон". 

Ломаченко та Новиков

ЗМІ пишуть, що компанія Новікова Novikov Group має мережу ресторанів по всьому світу: Novikov Cafe Dubai в ОАЕ, Novikov Ibiza в Іспанії, Novikov Istanbul у Туреччині, Novikov Jeddah у Саудівській Аравії, Novikov London у Великій Британії, Novikov Miami та Novikov Beverly Hills у США.

"Для бізнес-партнерів компанії є декілька опцій – можна придбати франшизу або стати співінвестором одного з ресторанів. Судячи з усього, цю опцію і використав Ломаченко", — зазначає "Чемпіон".

Зокрема, серед співвласників Novikov Beverly Hills, згідно з американськими реєстрами, значиться Loma Power Holding.

Головним виконавчим директором Loma Power Holding є Василь Ломаченко, а головним фінансовим директором — його менеджер Егіс Клімас.

За інформацією "Чемпіона", Клімас був раніше знайомий з Новиковим, і саме він залучив до проєкту Novikov Beverly Hills Василя Ломаченка.

Ресторан Novikov Beverly Hills
Ресторан Novikov Beverly Hills. Фото: скриншот "Чемпіон". 

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14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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