СМИ нашли связь Ломаченко и доверенного лица Путина — детали

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Один из самых известных украинских боксеров уже давно не выходил на ринг. Однако, в СМИ все же "отметился".

Украинский боксер Василий Ломаченко инвестировал в проект российского бизнесмена и ресторатора Аркадия Новикова, пишет "Чемпион".

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Новиков, по данным СМИ, знаком со всей политической верхушкой России. Кроме того, он несколько раз был доверенным лицом Владимира Путина на выборах.

Данные об инвестициях Ломаченко из реестров. Фото: скриншот "Чемпион".

Ломаченко и Новиков

СМИ пишут, что компания Новикова Novikov Group имеет сеть ресторанов по всему миру: Novikov Cafe Dubai в ОАЭ, Novikov Ibiza в Испании, Novikov Istanbul в Турции, Novikov Jeddah в Саудовской Аравии, Novikov London в Великобритании, Novikov Miami и Novikov Beverly Hills в США.

"Для бизнес-партнеров компании есть несколько опций – можно приобрести франшизу или стать соинвестором одного из ресторанов. Судя по всему, эту опцию и использовал Ломаченко", — отмечает "Чемпион".

В частности, среди совладельцев Novikov Beverly Hills, согласно американским реестрам, значится Loma Power Holding.

Главным исполнительным директором Loma Power Holding является Василий Ломаченко, а главным финансовым директором — его менеджер Эгис Климас.

По информации "Чемпиона", Климас был ранее знаком с Новиковым, и именно он привлек к проекту Novikov Beverly Hills Василия Ломаченко.

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Ресторан Novikov Beverly Hills. Фото: скриншот "Чемпион".

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