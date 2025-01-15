Костюк провела свою лучшую игру на турнирах серии Большого шлема

Марта Костюк во время игры. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Украинская спортсменка Марта Костюк продолжает триумфальное выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. На этот раз она сумела убедительно обыграть соперницу из Германии.

Костюк вышла в третий тур Australian Open, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во втором туре Открытого чемпионата Австралии по теннису Марта Костюк встретилась на корте с Юле Нимайер. Украинка не оставила сопернице ни единого шанса, добившись убедительной победы в двух сетах.

Fourth consecutive 3R at AO for Marta Kostyuk!! pic.twitter.com/MPhjm334t6 — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 15, 2025

Как развивался матч Костюк

Украинская теннисистка начала поединок в ранге 18 ракетки мира. У Нимайер 93 место в рейтинге WTA. Костюк понадобилось 64 минуты для того, чтобы одержать победу. В первом сете Марта вела в счете 5:3, после чего немка отыграла три очка. Но украинка победила 6:3. Костюк совершила 3 ​​подачи навылет и 3 двойные ошибки.

Марта Костюк празднует победу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Во втором сете украинка и вовсе разгромила Нимайер со счетом 6:0. Костюк впервые в карьере не проиграла ни одного гейма на уровне турнира "Большого шлема".

Australian Open. Мельбурн. Австралия. Второй круг

Юле Нимайер (Германия) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:0

В третьем туре 22-летняя Марта Костюк сыграет с победителем пары Паула Бадоса (Испания) — Талия Гибсон (Австралия).

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