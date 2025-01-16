Даяна Ястремская вышла в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Reuters

На Australian Open продолжается второй круг у женщин. Свой матч уже провела третья ракетка Украины и 33-й номер мирового рейтинга WTA одесситка Даяна Ястремская.

Соперницей украинки была черногорка Данка Ковинич, которая сенсационно победила в первом круге опытную Лулу Сун из Новой Зеландии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Болельщики Даяны Ястремской. Фото: Reuters

Данка Ковинич — Даяна Ястремская

Украинка была фавориткой матча, поскольку она в лучшем тонусе, ведь соперница в последние годи много турниров пропускает, из-за чего она вывалилась из Топ-1000 рейтинга.

По итогам матча, который длился всего 52 минуты, Ястремская проиграла лишь один гейм — 6:0, 6:1.

За матч Даяна подала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейков.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Reuters

Ястремскую ждет намного более сложное испытание в третьем круге. Украинка 17 января сыграет против седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Отметим, что в третий круг Australian Open также прошла первая ракетка Украины Марта Костюк. Элина Свитолина свой матч проведет 16 января против Керолайн Доулхайд из США.

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