Элина Свитолина на Australian Open обыграла Керолайн Доулхайд

Элина Свитолина. Фото: Reuters

На Australian Open последняя из украинок сыграла матч второго круга. На корт вышла вторая ракетка Украины и 27-я в рейтинге WTA Элина Свитолина.

Соперницей украинки была американка Керолайн Доулхайд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Болельщики Элины Свитолиной. Фото: Reuters

Элина Свитолина — Керолайн Доулхайд

Украинка перед матчем была большой фавориткой, поскольку у Свитолиной больше опыта и уровень ее игры выше, хоть она уже давно не в пиковой форме.

Свой уровень Свитолина доказала в обоих сетах, выиграв их со счетом 6:1, 6:4.

Свитолина за матч подала семь раз навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из десяти брейков.

Доулхайд подала четыре эйса, не делала двойных ошибок и не реализовала ни один из своих восьми брейков.

Элина Свитолина — Керолайн Доулхайд. Фото: Reuters

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и четвертой ракеткой мира, итальянкой Ясмине Паолини.

Отметим, что в третий круг Australian Open также пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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