Еліна Світоліна обіграла Паоліні та вийшла в четверте коло Australian Open

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії українка Еліна Світоліна обіграла четверту ракетку світу Ясміне Паоліні. В наступному колі одеситку чекає матч проти росіянки Вероніки Кудерметової.

Після матчу Світоліна на корті заявила, що перемогла завдяки українському духу, передає "Суспільне Спорт".

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Надпис від Світоліної. Фото: скриншот

Світоліна показала український дух

Світоліна свою вольову перемогу пов’язує з духом боротьби, який є у крові українців.

На підтвердження свого українського духу Світоліна залишила послання для українців на камері: "Люблю Україну".

Під час інтерв'ю на корті Світоліна зазначила, що ніколи не здається під час матчів, адже є українкою. Вона також підкреслила, що українцям властивий дух боротьби, адже вони демонструють стійкість і незламність на різних рівнях, борються за своє та прагнуть робити все якнайкраще кожного дня.

"Дух боротьби — у нашій крові. І ми просто прагнемо усе якнайкраще кожного дня", — розповіла Еліна.

Зазначимо, що Світоліна вп'яте вийшла в четверте коло Australian Open.

Нагадаємо, форвард з чемпіонату Англії може перейти в УПЛ.

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