Еліна Світоліна обіграла Паоліні та вийшла в четверте коло Australian Open

Люблю Україну — Світоліна повідомила, чому обіграла Паоліні
У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії українка Еліна Світоліна обіграла четверту ракетку світу Ясміне Паоліні. В наступному колі одеситку чекає матч проти росіянки Вероніки Кудерметової.
Після матчу Світоліна на корті заявила, що перемогла завдяки українському духу, передає "Суспільне Спорт".
Світоліна показала український дух
Світоліна свою вольову перемогу пов’язує з духом боротьби, який є у крові українців.
На підтвердження свого українського духу Світоліна залишила послання для українців на камері: "Люблю Україну".
Під час інтерв'ю на корті Світоліна зазначила, що ніколи не здається під час матчів, адже є українкою. Вона також підкреслила, що українцям властивий дух боротьби, адже вони демонструють стійкість і незламність на різних рівнях, борються за своє та прагнуть робити все якнайкраще кожного дня.
"Дух боротьби — у нашій крові. І ми просто прагнемо усе якнайкраще кожного дня", — розповіла Еліна.
Зазначимо, що Світоліна вп'яте вийшла в четверте коло Australian Open.
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