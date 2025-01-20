Свитолина узнала имя соперницы по 1/4 Australian Open

Элина Свитолина на матче Гаэля Монфиса. Фото: Reuters/Edgar Su

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 12-й четвертьфинал турниров серии "Большой шлем" в своей карьере. Она выступит в 1/4 Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Соперницей Свитолиной станет известная американская теннисистка, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 1/8 Australian Open Элина Свитолина уверенно обыграла Веронику Кудерметову. Россиянка, которая выступает под нейтральным флагом, не сумела навязать борьбу украинской теннисистке.

Элина Свитолина на корте. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Как Свитолина добилась победы

Украинка провела третий поединок с россиянкой и впервые сумела у нее выиграть. Матч продлился 80 минут. В первом сете Свитолина отыгралась со счета 1:4, выиграв пять подряд геймов. Элина подала 5 подач на вылет при 3 двойных ошибках. Ей удалось реализовать 5 из 9 брейкпойнтов.

Australian Open-2025. 1/8 финала, женщины, одиночный разряд.

Элина Свитолина — Вероника Кудерметова — 2:0 (6:4, 6:1)

В четвертьфинале Australian Open украинка сыграет с Мэдисон Киз из США. У американки 12 позиция в рейтинге WTA. Она прошла в 1/4 турнира благодаря победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Это будет третий четвертьфинал в карьере Свитолиной на уровне Australian Open.

Напомним, в предыдущем раунде Открытого чемпионата мира по теннису Элина Свитолина одержала победу над четвертой ракеткой мира.

После громкой победы на Australian Open украинская теннисистка объяснила, как ей удается демонстрировать выдающиеся результаты.