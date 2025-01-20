Свитолина узнала имя соперницы по 1/4 Australian Open

Свитолина повторила одно из лучших достижений в карьере
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 12-й четвертьфинал турниров серии "Большой шлем" в своей карьере. Она выступит в 1/4 Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Соперницей Свитолиной станет известная американская теннисистка, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках 1/8 Australian Open Элина Свитолина уверенно обыграла Веронику Кудерметову. Россиянка, которая выступает под нейтральным флагом, не сумела навязать борьбу украинской теннисистке.
Как Свитолина добилась победы
Украинка провела третий поединок с россиянкой и впервые сумела у нее выиграть. Матч продлился 80 минут. В первом сете Свитолина отыгралась со счета 1:4, выиграв пять подряд геймов. Элина подала 5 подач на вылет при 3 двойных ошибках. Ей удалось реализовать 5 из 9 брейкпойнтов.
Australian Open-2025. 1/8 финала, женщины, одиночный разряд.
Элина Свитолина — Вероника Кудерметова — 2:0 (6:4, 6:1)
В четвертьфинале Australian Open украинка сыграет с Мэдисон Киз из США. У американки 12 позиция в рейтинге WTA. Она прошла в 1/4 турнира благодаря победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Это будет третий четвертьфинал в карьере Свитолиной на уровне Australian Open.
Напомним, в предыдущем раунде Открытого чемпионата мира по теннису Элина Свитолина одержала победу над четвертой ракеткой мира.
После громкой победы на Australian Open украинская теннисистка объяснила, как ей удается демонстрировать выдающиеся результаты.
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