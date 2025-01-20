Світоліна дізналася ім'я суперниці по 1/4 Australian Open

Еліна Світоліна на матчі Гаеля Монфіса. Фото: Reuters/Edgar Su

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 12-го чвертьфіналу турнірів серії "Великий шолом" у своїй кар'єрі. Вона виступить в 1/4 Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Суперницею Світоліної стане відома американська тенісистка, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У рамках 1/8 Australian Open Еліна Світоліна впевнено обіграла Вероніку Кудерметову. Росіянка, яка виступає під нейтральним прапором, не зуміла нав'язати боротьбу українській тенісистці.

Еліна Світоліна на корті. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Як Світоліна домоглася перемоги

Українка провела третій поєдинок із росіянкою і вперше зуміла в неї виграти. Матч тривав 80 хвилин. У першому сеті Світоліна відігралася з рахунку 1:4, вигравши п'ять поспіль геймів. Еліна подала 5 подач на виліт при 3 подвійних помилках. Їй вдалося реалізувати 5 із 9 брейкпойнтів.

Australian Open-2025. 1/8 фіналу, жінки, одиночний розряд.

Еліна Світоліна — Вероніка Кудерметова — 2:0 (6:4, 6:1)

У чвертьфіналі Australian Open українка зіграє з Медісон Кіз зі США. В американки 12 позиція в рейтингу WTA. Вона пройшла до 1/4 турніру завдяки перемозі над Єленою Рибакіною з Казахстану.

Це буде третій чвертьфінал у кар'єрі Світоліної на рівні Australian Open.

Нагадаємо, у попередньому раунді Відкритого чемпіонату світу з тенісу Еліна Світоліна здобула перемогу над четвертою ракеткою світу.

Після гучної перемоги на Australian Open українська тенісистка пояснила, як їй вдається демонструвати видатні результати.