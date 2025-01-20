Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світоліна повторила одне з найкращих досягнень у кар'єрі arrow

Світоліна повторила одне з найкращих досягнень у кар'єрі

20 січня 2025 09:05
Станіслав Костюк - Редактор
Світоліна дізналася ім'я суперниці по 1/4 Australian Open
Еліна Світоліна на матчі Гаеля Монфіса. Фото: Reuters/Edgar Su
Станіслав Костюк - Редактор

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до 12-го чвертьфіналу турнірів серії "Великий шолом" у своїй кар'єрі. Вона виступить в 1/4 Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Суперницею Світоліної стане відома американська тенісистка, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

У рамках 1/8 Australian Open Еліна Світоліна впевнено обіграла Вероніку Кудерметову. Росіянка, яка виступає під нейтральним прапором, не зуміла нав'язати боротьбу українській тенісистці. 

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна на корті. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Як Світоліна домоглася перемоги

Українка провела третій поєдинок із росіянкою і вперше зуміла в неї виграти. Матч тривав 80 хвилин. У першому сеті Світоліна відігралася з рахунку 1:4, вигравши п'ять поспіль геймів. Еліна подала 5 подач на виліт при 3 подвійних помилках. Їй вдалося реалізувати 5 із 9 брейкпойнтів.

Australian Open-2025. 1/8 фіналу, жінки, одиночний розряд. 

Еліна Світоліна — Вероніка Кудерметова — 2:0 (6:4, 6:1) 

У чвертьфіналі Australian Open українка зіграє з Медісон Кіз зі США. В американки 12 позиція в рейтингу WTA. Вона пройшла до 1/4 турніру завдяки перемозі над Єленою Рибакіною з Казахстану.

Це буде третій чвертьфінал у кар'єрі Світоліної на рівні Australian Open.

Нагадаємо, у попередньому раунді Відкритого чемпіонату світу з тенісу Еліна Світоліна здобула перемогу над четвертою ракеткою світу. 

Після гучної перемоги на Australian Open українська тенісистка пояснила, як їй вдається демонструвати видатні результати. 

спорт Еліна Світоліна Теніс Australian Open українські тенісисти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:24 Стан ТЦК на Одещині - у мережі зʼявилося шокуюче відео

10:22 У Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка

10:18 Фізик розв'язав проблему "парадоксу дідуся" у подорожах у часі

10:10 Російські найманці вербують жінок для війни проти України

09:57 Відключення світла у понеділок — кого з одеситів торкнеться

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:44 Трамп пообіцяв найбільшу депортацію іммігрантів в історії США

09:38 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться зачекати

09:23 Окупанти зміцнюють захист від українських дронів у Керчі

09:21 Дружина Трампа запустила власну криптовалюту — як називається

09:16 РФ вкотре атакувала Україну — скільки цілей збили вночі

10:24 Стан ТЦК на Одещині - у мережі зʼявилося шокуюче відео

10:22 У Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка

10:18 Фізик розв'язав проблему "парадоксу дідуся" у подорожах у часі

10:10 Російські найманці вербують жінок для війни проти України

09:57 Відключення світла у понеділок — кого з одеситів торкнеться

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:44 Трамп пообіцяв найбільшу депортацію іммігрантів в історії США

09:38 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться зачекати

09:23 Окупанти зміцнюють захист від українських дронів у Керчі

09:21 Дружина Трампа запустила власну криптовалюту — як називається

09:16 РФ вкотре атакувала Україну — скільки цілей збили вночі

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році