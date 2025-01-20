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Монфис не поддержал Свитолину и выбыл с Australian Open

20 января 2025 11:26
Станислав Костюк - Редактор
Гаэль Монфис выбыл из турнира Australian Open после напряженного матча
Гаэль Монфис после матча. Фото: Reuters/Edgar Su
Станислав Костюк - Редактор

Гаэль Монфис провел один из самых напряженных поединков в карьере в рамках 1/8 Открытого чемпионата Австралии по теннису. Муж Элины Свитолиной уступил американскому теннисисту Бену Шелтону. 

Разница в возрасте спортсменов составляет 16 лет, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Французский теннисист Гаэль Монфис не смог обыграть Бена Шелтона в 1/8 Australian Open. Муж Элины Свитолиной оказался ожесточенное сопротивление молодому сопернику, однако был вынужден сняться с турнира в конце противостояния. 

Гаэль Монфис и Бен Шелтон
Гаэль Монфис и Бен Шелтон. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Как Монфис сыграл с Шелтоном 

Гаэль Монфис (АТР №52) не сумел выиграть у американца Бена Шелтона (АТР №20), для которого выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису стал вторым в карьере и третьим в серии турниров "Большого шлема".

Australian Open-2025. 1/8 финала, мужчины, одиночный разряд. 

Бен Шелтон (США) — Гаэль Монфис (Франция) — 2:1 (7:6, 6:7, 7:6, 1:0 и отказ) 

Гаэль Монфис
Гаэль Монфис во время матча. Фото: Reuters/Edgar Su

Муж Элины Свитолиной на протяжение 2 часов и 59 минут сражался с американцем. На счету Шелтона 7 подач на вылет, 50 виннеров, 2 из 4 реализованных брейка, 35 невынужденных и 3 двойные ошибки. Монфис прекратил борьбу после первого гейма четвертого сета. Причины этого решения пока не известны. 

Бен Шелтон в четвертьфинале Australian Open встретится с итальянцем Лоренци Сонего (АТР №55).

Напомним, Элина Свитолина продемонстрировала выдающееся достижение в матче 1/8 Открытого чемпионата Австралии по теннису. 

Для украинской теннисистки победа на Australian Open стала продолжением серии с российскими спортсменками, которых Свитолина регулярно выбивает из больших турниров. 

спорт Элина Свитолина Теннис Australian Open Гаэль Монфис

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15:04 Экскомандира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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