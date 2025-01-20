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Новий претендент на Забарного готує великі гроші за трансфер

20 січня 2025 13:52
Сергій Романчук - Редактор
Забарний отримає пропозицію про перехід від ще одного клубу
Забарний бореться за м'яч із лідером "Ньюкасла" Ісаком. Фото: Reuters/Scott Heppell
Сергій Романчук - Редактор

У англійського "Тоттенгема" та французького "ПСЖ" з'явиться конкурент у боротьбі за захисника збірної України Іллю Забарного. Один із найбагатших клубів світу вніс гравця до списку футболістів, якими цікавиться.

Забарний навряд чи залишиться в "Борнмуті" після закінчення сезону, повідомляє Daily Mail

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"Борнмут" Андоні Іраоли продовжує дивувати вболівальників. Безпрограшна серія команди сягнула 10 матчів, що дозволило "вишням" закріпитися серед претендентів на єврокубки. Під час матчу АПЛ на вихідних "Борнмут" переміг "Ньюкасл", а Ілля Забарний зупинив одного з найкращих форвардів турніру Александера Ісака.

Ілля Забарний
Ілля Забарний вітає Антуана Семеньо. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Відхід Забарного з "Борнмута" 

Нещодавно стало відомо, що в послугах захисника "вишень" зацікавлені англійські "Челсі" та "Тоттенгем". Пізніше до них приєднався французький "ПСЖ", куди українець відмовився переходити через те, що в Парижі грає російський голкіпер.

Мюнхенська "Баварія" теж шукає фізично потужного й тактично грамотного центрального захисника. Тренерський штаб німецького клубу склав список гравців, які можуть зіграти на цій позиції. Серед них опинився й Ілля Забарний.

"Баварія" може зупинитися на кандидатурі українця. У такому разі мюнхенці не торгуватимуться з "Борнмутом". Німецький клуб може заплатити за українця близько 40 млн євро влітку нинішнього року.

Нагадаємо, Дональд Трамп потрапив на одну фотографію з головним тренером київського "Динамо" Олександром Шовковським. 

Захисник "Ворскли" Ілля Крупський повернувся до полтавської "Ворскли" після трансферу до харківського "Металіста" 1925″ після переходу в харківський "Металіст" 1925″.

Одразу чотири гравці львівського "Руху" перейшли до "Карпат", які представили новачків у стилі "Ігри в кальмара".

спорт футбол Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

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14:28 Одеська лохина постачатиметься на внутрішній ринок — чому саме

14:23 Синоптики повідомили, як зміниться погода на Харківщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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14:21 ПриватБанк запустив нову технологію — що змінилось

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