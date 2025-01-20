Забарний отримає пропозицію про перехід від ще одного клубу

Новий претендент на Забарного готує великі гроші за трансфер
У англійського "Тоттенгема" та французького "ПСЖ" з'явиться конкурент у боротьбі за захисника збірної України Іллю Забарного. Один із найбагатших клубів світу вніс гравця до списку футболістів, якими цікавиться.
Забарний навряд чи залишиться в "Борнмуті" після закінчення сезону, повідомляє Daily Mail.
"Борнмут" Андоні Іраоли продовжує дивувати вболівальників. Безпрограшна серія команди сягнула 10 матчів, що дозволило "вишням" закріпитися серед претендентів на єврокубки. Під час матчу АПЛ на вихідних "Борнмут" переміг "Ньюкасл", а Ілля Забарний зупинив одного з найкращих форвардів турніру Александера Ісака.
Відхід Забарного з "Борнмута"
Нещодавно стало відомо, що в послугах захисника "вишень" зацікавлені англійські "Челсі" та "Тоттенгем". Пізніше до них приєднався французький "ПСЖ", куди українець відмовився переходити через те, що в Парижі грає російський голкіпер.
Мюнхенська "Баварія" теж шукає фізично потужного й тактично грамотного центрального захисника. Тренерський штаб німецького клубу склав список гравців, які можуть зіграти на цій позиції. Серед них опинився й Ілля Забарний.
"Баварія" може зупинитися на кандидатурі українця. У такому разі мюнхенці не торгуватимуться з "Борнмутом". Німецький клуб може заплатити за українця близько 40 млн євро влітку нинішнього року.
Нагадаємо, Дональд Трамп потрапив на одну фотографію з головним тренером київського "Динамо" Олександром Шовковським.
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