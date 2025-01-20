Забарный получит предложение о переходе от еще одного клуба

Забарный борется за мяч с лидером "Ньюкасла" Исаком. Фото: Reuters/Scott Heppell

У английского "Тоттенхэма" и французского "ПСЖ" появится конкурент в борьбе за защитника сборной Украины Илью Забарного. Один из самых богатых клубов мира внес игрока в список футболистов, которыми интересуется.

Забарный вряд ли останется в "Борнмуте" после окончания сезона, сообщает Daily Mail.

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"Борнмут" Андони Ираолы продолжает удивлять болельщиков. Беспроигрышная серия команды достигла 10 матчей, что позволило "вишням" закрепиться среди претендентов на еврокубки. Во время матча АПЛ на выходных "Борнмут" победил "Ньюкасл", а Илья Забарный остановил одного из лучших форвардов турнира Александера Исака.

Илья Забарный поздравляет Антуана Семеньо. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Уход Забарного из "Борнмута"

Недавно стало известно, что в услугах защитника "вишен" заинтересованы английские "Челси" и "Тоттенхэм". Позже к ним присоединился французский "ПСЖ", куда украинец отказался переходить из-за того, что в Париже играет российский голкипер.

Мюнхенская "Бавария" тоже ищет физически мощного и тактически грамотного центрального защитника. Тренерский штаб немецкого клуба составил список игроков, которые могут сыграть на этой позиции. Среди них оказался и Илья Забарный.

"Бавария" может остановиться на кандидатуры украинца. В таком случае мюнхенцы не будут торговаться с "Борнмутом". Немецкий клуб может заплатить за украинца около 40 млн евро летом нынешнего года.

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