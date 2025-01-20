Забарный получит предложение о переходе от еще одного клуба

Новый претендент на Забарного готовит большие деньги за трансфер
У английского "Тоттенхэма" и французского "ПСЖ" появится конкурент в борьбе за защитника сборной Украины Илью Забарного. Один из самых богатых клубов мира внес игрока в список футболистов, которыми интересуется.
Забарный вряд ли останется в "Борнмуте" после окончания сезона, сообщает Daily Mail.
"Борнмут" Андони Ираолы продолжает удивлять болельщиков. Беспроигрышная серия команды достигла 10 матчей, что позволило "вишням" закрепиться среди претендентов на еврокубки. Во время матча АПЛ на выходных "Борнмут" победил "Ньюкасл", а Илья Забарный остановил одного из лучших форвардов турнира Александера Исака.
Уход Забарного из "Борнмута"
Недавно стало известно, что в услугах защитника "вишен" заинтересованы английские "Челси" и "Тоттенхэм". Позже к ним присоединился французский "ПСЖ", куда украинец отказался переходить из-за того, что в Париже играет российский голкипер.
Мюнхенская "Бавария" тоже ищет физически мощного и тактически грамотного центрального защитника. Тренерский штаб немецкого клуба составил список игроков, которые могут сыграть на этой позиции. Среди них оказался и Илья Забарный.
"Бавария" может остановиться на кандидатуры украинца. В таком случае мюнхенцы не будут торговаться с "Борнмутом". Немецкий клуб может заплатить за украинца около 40 млн евро летом нынешнего года.
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