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Карпаты представили новичков в стиле сериала Игра в кальмара

20 января 2025 11:55
Станислав Костюк - Редактор
Краснопир, Квасница, Сыч и Федор сыграют в кальмара в Карпатах
Илья Квасница на промо "Карпат". Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Руководство львовских "Карпат" активно поработало на зимнем трансферном рынке. Состав команды пополнили сразу четыре известных футболиста. 

"Карпаты" представили новичков в стиле популярного сериала, сообщает официальный Telegram-канал клуба. 

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Львовские "Карпаты" объявили о переходе четырех футболистов, которые были лидерами "Руха". Алексей Сыч и Игорь Краснопир подписали контракты с клубом. Илья Квасница и Олег Федор проведут в "Карпатах" пять месяцев на правах аренды, после чего "зелено-белые" будут обязаны выкупить их контракты.

Карпаты Львов
Презентация новых игроков "Карпат". Фото: скриншот YouTube

Футболисты сыграют в кальмара 

Львовский клуб не только серьезно усилил состав, но и подготовил эффектный промо-ролик, который посвящен новым футболистам. Квасница, Сыч, Федор и Краснопир выступили в роли героев сериала "Игра в кальмара". 

После 17 матчей в сезоне 2024/2025 "Карпаты" занимают 6 место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Владислава Лупашко опережают "Рух" на один балл. Уже 12 февраля львовская команда примет житомирское "Полесье", после чего отправится в Киев на матч с "Динамо". 

Напомним, защитник "Металлиста 1925" Илья Крупский принял решение отправиться в аренду в другой клуб до конца сезона. 

Несколько недель назад появилась информация об объединении "Карпат" и "Руха", но этого так и не произошло — что известно

спорт футбол Игра в кальмара Футбол трансферы Карпаты Львов Илья Квасница

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15:04 Экскомандира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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