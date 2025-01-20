Краснопир, Квасница, Сыч и Федор сыграют в кальмара в Карпатах

Илья Квасница на промо "Карпат". Фото: скриншот YouTube

Руководство львовских "Карпат" активно поработало на зимнем трансферном рынке. Состав команды пополнили сразу четыре известных футболиста.

"Карпаты" представили новичков в стиле популярного сериала, сообщает официальный Telegram-канал клуба.

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Львовские "Карпаты" объявили о переходе четырех футболистов, которые были лидерами "Руха". Алексей Сыч и Игорь Краснопир подписали контракты с клубом. Илья Квасница и Олег Федор проведут в "Карпатах" пять месяцев на правах аренды, после чего "зелено-белые" будут обязаны выкупить их контракты.

Презентация новых игроков "Карпат". Фото: скриншот YouTube

Футболисты сыграют в кальмара

Львовский клуб не только серьезно усилил состав, но и подготовил эффектный промо-ролик, который посвящен новым футболистам. Квасница, Сыч, Федор и Краснопир выступили в роли героев сериала "Игра в кальмара".

После 17 матчей в сезоне 2024/2025 "Карпаты" занимают 6 место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Владислава Лупашко опережают "Рух" на один балл. Уже 12 февраля львовская команда примет житомирское "Полесье", после чего отправится в Киев на матч с "Динамо".

Напомним, защитник "Металлиста 1925" Илья Крупский принял решение отправиться в аренду в другой клуб до конца сезона.

Несколько недель назад появилась информация об объединении "Карпат" и "Руха", но этого так и не произошло — что известно.