Появилась новая информация об объединении Руха и Карпат — детали

Карпаты и Рух до сих пор не объединились — что известно
В конце 2024 года украинский футбол был шокирован новостью об объединении львовских клубов "Рух" и "Карпаты". По состоянию на сегодня окончательного объединения не произошло.
Двое игроков "Руха" дали согласие на переход в "Карпаты", один не видит во Львове своего будущего, сообщает ТаТоТаке.
Сама сделка, похоже, остается в подвешенном состоянии. И есть несколько вариантов ее развития.
О каких игроках идет речь
Евгений Пастух и Игорь Краснопир согласились перейти в "Карпаты". Все футболисты, которые фигурируют в соглашении, успешно прошли медосмотр.
Олег Федор и Илья Квасница проходили углубленный медосмотр в Германии, который прошел для них успешно.
Еще один игрок "Руха" Алексей Сыч не видит своего будущего в "Карпатах". Он ожидает предложений из-за рубежа.
"Участие игроков "Руха", которые фигурируют в соглашении, в тренировочном процессе своей команды, является абсолютно естественным доказательством отсутствия подписанных контрактов с другими клубами, в том числе и с "Карпатами", — отмечают в ТаТоТаке.
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