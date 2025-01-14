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Карпаты и Рух до сих пор не объединились — что известно

14 января 2025 17:32
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Появилась новая информация об объединении Руха и Карпат — детали
Игроки футбольного клуба "Карпаты". Фото: instagram.com/karpaty.lviv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В конце 2024 года украинский футбол был шокирован новостью об объединении львовских клубов "Рух" и "Карпаты". По состоянию на сегодня окончательного объединения не произошло.

Двое игроков "Руха" дали согласие на переход в "Карпаты", один не видит во Львове своего будущего, сообщает ТаТоТаке.

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Сама сделка, похоже, остается в подвешенном состоянии. И есть несколько вариантов ее развития.

Инсайд о Рухе и Карпатах
Инсайд о "Рухе" и "Карпатах". Фото: скриншот ТаТоТаке

О каких игроках идет речь

Евгений Пастух и Игорь Краснопир согласились перейти в "Карпаты". Все футболисты, которые фигурируют в соглашении, успешно прошли медосмотр.

Олег Федор и Илья Квасница проходили углубленный медосмотр в Германии, который прошел для них успешно.

Еще один игрок "Руха" Алексей Сыч не видит своего будущего в "Карпатах". Он ожидает предложений из-за рубежа.

"Участие игроков "Руха", которые фигурируют в соглашении, в тренировочном процессе своей команды, является абсолютно естественным доказательством отсутствия подписанных контрактов с другими клубами, в том числе и с "Карпатами", — отмечают в ТаТоТаке.

Напомним, украинский форвард "Ромы" Артем Довбик может перейти в другой клуб в Италии.

Президент украинского футбольного клуба погиб на фронте, когда защищал страну от агрессии России.

Один из самых талантливых игроков киевского "Динамо" может перейти в другой клуб уже в январе.

Украинская ассоциация футбола нашла тренеров для юношеских сборных Украины.

спорт футбол УПЛ Рух Львов Карпаты Львов

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17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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